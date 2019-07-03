Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина

Дублин, 3 июля. Лебедь атаковал собаку в Дублине прямо на глазах у ее хозяина, кокер-спаниель скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в Ирландии в парке Тереньюра, где мужчина гулял вместе с питомцем. Пес решил решил поплавать в пруду, в воде на него внезапно напала птица.

Лебедь, как уточняет The Irish Sun, на протяжении нескольких секунд бил собаку крыльями. Отвлечь птицу пытались очевидцы, они кричали, стараясь отпугнуть разъяренного лебедя, а хозяин бросил в воду первое попавшееся под руку — телефон. Однако спасти кокер-спаниеля не удалось.

Как рассказал смотритель парка Пол Дуиньян, он за все годы работы не видел подобного. Он достал мертвое животное из воды при помощи сети.

«Бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице», — вспомнил о случившемся один из очевидцев.

Орнитологи предположили, что лебедь пытался защитить гнездо с потомством, поэтому и атаковал ничего не подозревающего пса.

Ранее совершенно противоположная ситуация произошла в Дворцовом парке города Гатчины Ленинградской области. Самку белого лебедя, высиживавшую потомство, растерзали собаки. После гибели птицы пять яиц отправили в специальный инкубатор. Еще одно яйцо взялся высиживать самец, который остался без пары. Охранники парка считают, что он долго не проживет в одиночестве, поскольку лебеди — однолюбы.