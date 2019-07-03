Сирия, 3 июля. Курдский боец подвергся нападению одной из жен террористов ИГ1 в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Медиапорталы ИГ заявили о причастности боевиков к подрыву автомобиля SDF**** в Хасаке. Исламисты провоцируют стычки с САА на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы на окраинах Алеппо; обследовали территории вокруг города Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля курдов у города Абу-Расин в Хасаке.

Курды: провели рейды в населенных пунктах Аль-Эзба и Азман в северной части Дейр-эз-Зора; пережили нападение одной из жен террористов ИГ в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что в Алеппо состоялся новый этап работ по ликвидации следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в районах Акйол и Суккари, расположенных на западной и южной окраинах административного центра региона соответственно, в период с 9.00 до 14.00. Напомним, город и его окрестности полностью перешли под контроль армии Башара Асада в декабре 2016 года, тем не менее большое количество СВУ, оставленных радикалами перед отступлением на запад провинции, не позволяет справиться с поставленной задачей в короткие сроки.

Провинция Дейр-эз-Зор

После сегодняшнего нападения террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» на опорный пункт Сирийской арабской армии (САА) в районе города Аль-Курия, военнослужащие правительственных сил активизировали обыски вдоль побережья Евфрата с целью не допустить нового проникновения боевиков из оккупированных курдами районов. Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что правительственные войска обследовали территории вокруг города Абу-Кемаль на юго-востоке провинции. О результатах проведенной операции на данный момент ничего неизвестно.

Между тем новостное агентство DeirezZor 24 передает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) прибегли к рейдам в населенных пунктах Аль-Эзба и Азман в северной части региона. Отмечается, что в рамках спецоперации, официальной целью которой считается выявление «спящих ячеек» террористической группировки, были задействованы бронеавтомобили и оружие. Информация о последствиях поведенных мероприятий не оглашается.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не прекращаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандформирований. Согласно данным информационного портала Baladi-News, правительственные подразделения ведут огонь по фортификационным сооружениям исламистов террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе населенных пунктов Маарет-Хурма и Маар-Зита. Сведения о потерях радикалов в живой силе или технике в настоящий момент уточняются.

Провинция Хама

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать вооруженные столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон. Исламисты ударили по подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории на северо-западе Хамы из РСЗО «Град». Данные о возможных жертвах среди местных жителей пока уточняются. Напомним, как правило, под огнем джихадистов на данном направлении нередко оказываются населенные пункты Мхарде и Скальбия с преимущественно христианским населением.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (MHJournalist) сообщает о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» на юге Хасаки одна из женщин-членов семей террористов «Исламского государства» ударила ножом в спину бойца «Демократических сил Сирии» (SDF), патрулировавшего территорию. Инцидент произошел в период комендантского часа. Информации о том, была ли задержана нападавшая, пока не поступало. Напомним, в пункте временного размещения вместе с беженцами из числа мирного населения содержатся также и родственники боевиков террористической группировки, которые неоднократно провоцировали стычки в лагере. Ранее неоднократно сообщалось, что перемещенные лица в «Аль-Холе» вынуждены жить в условиях гуманитарного кризиса, испытывая постоянную нехватку продовольствия и медикаментов. Как известно, зимой в результате отсутствия квалифицированной медицинской помощи здесь скончались более 300 младенцев.

Между тем Twitter-канал (taemarlou) со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявил о том, что террористы взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля курдов в районе города Абу-Расин, о котором стало известно накануне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)