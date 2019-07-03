Адвокат Вышинского объяснил, почему суд объявил перерыв в рассмотрении дела

Киев, 3 июля. Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за полной неподготовленности стороны обвинения. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал адвокат российского журналиста Андрей Доманский.

«Заседание перенесли, поскольку прокуратура сегодня была не готова, — сообщил Доманский. — Сегодня утром произошла замена состава группы прокуроров, которые пришли на заседание не знающие вообще ничего. Суд вынужден был перенести [заседание], и, кроме того, сегодня было давление со стороны так называемой «общественности», которую призвал на суд генеральный прокурор Украины [Юрий] Луценко, чтобы они воздействовали на суд с целью не допустить освобождения Кирилла Вышинского».

До начала заседания адвокат журналиста рассказал ФАН, что перед зданием Подольского районного суда собираются представители националистических групп, они хотят сорвать судебный процесс. Доманский отметил, что обвинитель боится очередного заседания и в последнее время действует крайне нервозно.

Редактора РИА Новости Украина задержали в мае прошлого года в Киеве. Вышинскому предъявили обвинения в государственной измене и хранении оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

В российском министерстве иностранных дел заявили, что дело было сфабриковано и потребовали отпустить журналиста. Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.