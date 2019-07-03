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Путин подписал закон об обязательном участии банков в системе быстрых платежей

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Путин подписал закон об обязательном участии банков в системе быстрых платежей

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей Банка России в предусмотренных ЦБ случаях. Соответствующий документ появился в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правилами платежной системы Центробанка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств индивидуализации. 

При этом совет директоров Банка России наделяют полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, которая взимается кредитной организаций со своих клиентов за перевод средств или предоставление иных услуг. 

Напомним, в феврале в России была запущена система, которая позволяет россиянам переводить деньги по номеру мобильного телефона. На сегодняшний день в этой программе участвует несколько банков, в том числе ВТБ, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк. В данный момент система не взимает комиссий, но с 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5-3 рубля в зависимости от общей суммы перевода.

Примечательно, что Сбербанк пока не спешит присоединяться к системе — банк параллельно развивает свою систему денежных переводов. В конце мая СМИ узнали, что Сбербанк готов подключиться к СБП при условии, что он будет получать за каждый денежный платеж 1% от его суммы.

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Автор: Данила Копп
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