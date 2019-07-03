Разведывательный самолет США проведет наблюдательный полет над Россией

Москва, 3 июля. Американский разведывательный самолет OC-135B Open Skies совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, в наблюдательном полете примут участие миссии США и Швеции. Полет будет осуществляться поэтапно с 3 по 6 июля. Американский разведывательный самолет взлетит с аэродрома Кубинка и будет выполнять полет по ранее согласованному маршруту.

На борту американского воздушного судна будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое выполнение параметров полета и использование аппаратуры наблюдения.

По словам Рыжкова, самолет OC-135B является разведывательным самолетом, поэтому неспособен нести какое-либо оружие. При этом все оборудование, которое находится на его борту, прошло международное освидетельствование с участием российских специалистов, передает ТАСС.