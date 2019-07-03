Украина должна заплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года

Киев, 3 июля. Украина до конца текущего года должна заплатить по текущим государственным долгам свыше 216 миллиардов гривен (более 8,3 миллиарда долларов). Об этом говорится в сообщении Минфина страны.

Согласно сообщению ведомства, 70,2 миллиарда гривен (2,7 миллиарда долларов) из указанной суммы пойдут на внешние долги Киева. В частности, в III квартале Украине предстоит вернуть иностранным кредиторам 2,3 миллиарда долларов, в IV квартале — еще около 0,4 миллиарда долларов.

Внутренние долги Киева требуют выплаты до конца 2019 года еще 146,6 миллиарда гривен (5,6 миллиарда долларов). На III квартал придется 74,4 миллиарда гривен, на IV — 72,2 миллиарда гривен.

Как указывает министерство, в следующем году размеры выплат еще возрастут. Так, в 2020 году Киеву нужно будет выплатить суммарно 351,9 миллиарда гривен или 13,4 миллиарда долларов. Из них 6,9 миллиарда долларов направят на внешние долги, а оставшейся суммой погасят внутренние займы.

Напомним, в последние годы основным внешним источником финансирования для Киева оставался Международный валютный фонд. Его совет директоров в конце прошлого года утвердил новую кредитную программу для Украины, согласно которой в течение 14 месяцев Киев получит около 4 миллиардов долларов. В конце декабря был предоставлен первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальную часть суммы, как ожидается, переведут двумя частями в мае и ноябре 2019 года.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не платить огромный долг и объявить в стране дефолт. Он считает, что Киеву стоит взять пример с Греции.

Политолог Андрей Иванов, комментируя предложение Коломойского в беседе с Федеральным агентством новостей, заявил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Эксперт считает, что, если Украина решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров.