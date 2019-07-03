Путин призвал ускорить решение проблемы с закупкой жизненно важных препаратов в регионах

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил проанализировать возможности регионов в вопросах обеспечения населения льготными жизненно важными препаратами и как можно скорее решить эту проблему.



В ходе прямой линии глава государства сообщил, что жизненно важные препараты закупаются только в семи регионах, во всех остальных либо их сокращают, либо не закупают.

Присутствующая на заседании вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что по итогам прямой линии Роздравнадзор и Минздрав провели анализ сложившийся ситуации. Выяснилось, что причиной проблем с льготными лекарствами является несвоевременное проведение закупочных процедур и конкурсов. Сказывается также отсутствие налаженной информационной системы между властью, аптечными и медицинскими организациями.

Голикова заявила, что уже подготовлены законопроекты, в которых будет решен вопрос с единым регистром нуждающихся в льготных лекарствах граждан и с перечнем жизненно важных лекарств.

По словам президента, на изменение порядка, связанного с реестром, уйдет время. Однако, подчеркнул он, «уже надо сигнал подавать в регионы, чтобы они работали должным образом», передает РИА Новости.

«Чтобы было у нас не семь регионов, которые по полному перечню работают, а гораздо больше. А тех, у которых нет возможности это делать, — надо просто проанализировать и посмотреть, просто оказывать им содействие и помощь финансами», — подчеркнул Путин, добавив, что необходимо заняться этим вопросом прямо сейчас.

Отметим, в ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, глава государства сообщил, что тремя главными проблемами сферы здравоохранения в России являются доступность медпомощи, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами. Президент указал на то, что в некоторых регионах наблюдается снижение амбулаторных отделений, и попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову и руководителей регионов обратить внимание на эту проблему.