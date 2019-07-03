Путин призвал главу ФАС следить за тарифами на вывоз мусора

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин призвал Федеральную антимонопольную службу внимательнее следить за необоснованным завышением тарифов на вывоз мусора в регионах.

Президент РФ провел совещание с членами правительства, в котором также принял участие глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Глава ФАС сообщил президенту, что с начала года ведомство осуществляет мониторинг тарифов на вывоз мусора в регионах России. По его словам, за это время ФАС предотвратила 800 случаев незаконного завышения тарифов на вывоз мусора.

Он также добавил, что в некоторых регионах были зафиксированы нарушения, «которые генерируются рядом региональных комиссий и комитетов по тарифам, которые нужно просто пресекать».

«Повнимательнее дальше», — сказал Путин, обращаясь к главе ФАС.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в России действует новая система оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь этим вопросом занимаются региональные операторы, в задачи которых входит транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу таких операторов утверждаются отдельно региональными властями.

20 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным жители регионов пожаловались на увеличение тарифов после запуска новой системы. По их словам, тарифы продолжают расти, однако регионы по-прежнему тонут в мусоре. В свою очередь глава государства обратился к ФАС с требованием заняться жалобами россиян на рост цен за вывоз мусора.