Педофильское лобби Германии судит ученого за отказ одобрить передачу детей в гей-семьи

Ученым в Германии фактически невозможно публично высказаться критично на «политические некорректные» темы вроде гомосексуализма, «гендерной теории» или изменения климата, не рискуя своей карьерой или даже свободой.

Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил известный немецкий ученый-биолог, профессор Кассельского университета Ульрих Кучера.

«Три года назад я опубликовал книгу под названием «Гендерный парадокс. Мужчина и женщина как эволюционировавшие человеческие типы», — рассказывает Кучера. — На основании этой книги консервативное католическое онлайн-издание kath.net попросило меня рассказать их аудитории: что такой атеист, как я, думает об однополых браках и праве однополых семей усыновлять детей. Мое интервью было опубликовано на их сайте в июле 2017 года, все мои утверждения были подтверждены фактами из моей книги, там была ссылка на издателя и фото обложки книги. Вскоре после публикации несколько человек из немецкого гей-сообщества, а также студенческая организация моего университета в Касселе обвинили меня в том, что я говорю «плохие вещи» о геях и лесбиянках. В итоге 5 июня 2019 года против меня открыли судебное преследование».

Однако на судебных слушаниях в районном суде Касселя ученому и его адвокату было приказано сидеть и молчать практически все время, тогда как обвинителям не было никаких препятствий излагать откровенную ложь и передергивания, возмущается Кучера.

«Все обвинение построено на том, чего просто нет в тексте оригинального интервью, — сокрушается немецкий биолог. — Например, они заявили — и суд поддержал их, — что я обвинил всех геев в том, что они сексуально используют маленьких мальчиков и, следовательно, должны называться педофилами. А на самом деле в оригинале интервью вообще нет понятия «сексуальное насилие над детьми». Таким образом, все судебное дело основывается на ложных обвинениях, однако моему адвокату просто не позволили сказать об этом во время суда».

По словам ученого, основная проблема заключается в том, что в соответствии с принятой на Западе гендерной идеологией (и об этом он пишет в своей книге) право взрослых, даже если они не могут размножаться, иметь одного или нескольких детей ставится выше, чем право детей иметь мать и отца. Соответственно, в случае усыновления детей парой геев (мужчина — мужчина) или лесбиянок (женщина — женщина) отсутствует один естественный родитель — мать или отец. Это и был ключевой момент в интервью, который привел к судебному делу, говорит профессор.

Более того, сейчас господствует гендерная теория американского специалиста по сексуальной идентичности Джона Мани, который не только утверждает, что дети рождаются гендерно нейтральными, но и определяет термин «педофилия» как «очень сильная любовь родителей к своим детям», с чем немецкий ученый категорически не согласен.

«Это определение не соответствует общему определению [педофилии]: врожденное, неизменное побуждение некоторых мужчин (многие из которых являются геями) совершать эротические действия с несовершеннолетними мальчиками, — утверждает Кучера. — Например, многочисленные исследования показали, что вероятность сексуального насилия над детьми со стороны геев по крайней мере в 10 раз выше, чем у гетеросексуальных мужчин. Эти факты задокументированы в научной литературе, и я упомянул их в некоторых своих статьях и моей книге по гендерным вопросам».

Тем не менее, как настоящий ученый, Кучера выступает резко против как любой формы дискриминации, так и против нарушения естественных законов природы.

«Мы должны уважать тот факт, что геи и лесбиянки составляют примерно 2-3% от общей популяции и живут среди нас, — утверждает биолог. — Тот факт, что они не могут размножаться естественным путем, печален для них, но, с моей биологически обоснованной точки зрения, им нельзя позволять усыновлять детей. Детям лучше всего расти в естественной семье с матерью и отцом, как это происходило последние 2 миллиона лет истории эволюции нашего вида».

Немецкий профессор является не только автором многочисленных книг и более 300 научных работ, некоторые из которых были написаны в соавторстве с российскими учеными, но и счастливым отцом пятерых детей.

«Как биолог, я более 40 лет изучаю сексуальное поведение животных, — объясняет ученый. — Основываясь на этом личном и профессиональном опыте, я считаю себя защитником прав детей. Один из двух ключевых образцов для подражания отсутствует всякий раз, когда мать-одиночка (или две лесбиянки) или, в другом случае, отец-одиночка (или пара геев) берет на себя ответственность за ребенка. Как уже упоминалось выше, я считаю себя решительным защитником прав детей. Это не «человеческая масса клеток», которую можно перемещать, чтобы понравиться гомосексуальным парам или одиноким гетеросексуалам. Оба родителя необходимы для благополучия детей. Наши дети — самое ценное, что у нас есть, и они представляют наше будущее».

Несмотря на авторитетное в научном мире имя, немецкий профессор биологии практически не находит поддержки своим взглядам среди коллег. Сам он связывает это с банальным страхом быть подвергнутым репрессиям за открытое высказывание научных фактов, отличных от официальной государственной пропаганды.

«Здесь, в Германии, очень немногие ученые и почти никто из профессоров университета не осмеливаются говорить публично о «политически некорректных» темах, таких как гендерная идеология, гомосексуализм, истерика по поводу климатических изменений и т. д., — отмечает Кучера. — В результате никто из коллег серьезно не поддержал меня, а некоторые даже нападали на мою позицию. Многие просто молчали, потому что они боятся резких обвинений в том, что они «правые» и т. д. Однако я политически нейтральный «человек разумный» без какой-либо принадлежности к определенному мировоззрению. Это та причина, почему я спокойно отношусь к тому, что стал «плохим парнем» немецкой биологии».

Немецкому профессору из-за его взглядов уже несколько лет как запретили заниматься преподавательской деятельностью. Ему больше не разрешают читать публичные лекции во всех университетах страны, даже по эволюционной биологии, которая никак не связана с гендерной темой, утверждает Кучера.

С другой стороны, в немецком обществе многие поддерживают оппозиционного ученого.

«В отличие от основной пропаганды против «самого ненавидимого биолога в Германии», то есть меня, обычные люди, такие как школьные учителя, врачи, юристы, направляют мне много положительных писем [со словами] поддержки, — признает профессор. — Это подтверждает тот факт, что те, кто не индоктринирован [немецкой] «пропагандой геев как нормальных, как гетеросексуалов», понимают, что я должен сказать: дети нуждаются и имеют право на мать и отца, чтобы развиться в психологически здоровых взрослых».

Немецкие средства массовой информации предсказуемо занимают агрессивную либеральную позицию, за малым исключением. Только некоторые альтернативные СМИ, не связанные и не спонсируемые правительством, сообщали правду о деле Кучеры.

«Как вы, возможно, знаете, все основные немецкие СМИ совершенно упорядоченyы, то есть они поддерживают идеологию правительства во всех отношениях, — продолжает Кучера. — В результате они жестко критиковали меня, распространяли ложные обвинения и фейки о том, чего я не говорил, называли меня профессором-гомофобом, который ненавидит геев. Это абсолютно не тот случай. Моя любовь к [музыканту] Петру Чайковскому и его уникальная музыка доказывают, без сомнения, что я открытый [человек] и ни в коем случае не гомофоб».

Более того, по словам немецкого ученого, именно интерес к русской культуре и музыке Чайковского самым сильным образом повлиял не только на его научные интересы, но и на увлечение музыкой.

«Я поклонник русского композитора Петра Чайковского, — признается ученый, — который, несомненно, является одним из моих героев, когда речь заходит о фортепианной музыке. Его великий концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль (соч. 23) — на мой взгляд, самая лучшая композиция, которая когда-либо была создана для этих инструментов. Это сильно повлияло на мой собственный стиль, так что несколько лет назад я записал и опубликовал свой фортепианный концерт до-минор».

Как говорит сам Кучера, он как ученый на протяжении многих лет интересовался биологическими основами гомосексуального поведения людей в том числе и потому, что такой гений, как Чайковский, родился с нарушением ориентации. В итоге исследователь пришел к выводу об ошибочности так называемой «гендерной теории» с эволюционной точки зрения, о чем и публиковал статьи в научных сборниках и о чем подробно рассказал в своей книге «Гендерный парадокс».

Профессор Кучера надеется, что его статьи и книги по гендерной тематике не запретят и не будут изымать с полок книжных магазинов Германии. Несмотря на то что суд был перенесен на неопределенный срок, ему все еще грозит до 7 лет тюрьмы. Впрочем, сам обвиняемый уверен, что до реального заключения дело не дойдет.

«Теоретически меня могут отправить в тюрьму на срок от трех месяцев до нескольких лет. Но на практике мне, скорее всего, придется платить значительную сумму денег из расчета 65 евро в день в тюрьме», — рассуждает биолог.

В завершение интервью немецкий исследователь высоко отметил вклад российских ученых в биологическую науку и еще раз признался в любви к русской культуре и музыке.