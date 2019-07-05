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Аграфена Купальница и Иван Купала: когда отмечаются, история, традиции и приметы

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Аграфена Купальница и Иван Купала: когда отмечаются, история, традиции и приметы

Аграфена Купальница — праздник восточных славян, предшествующий главному событию лета — купальской ночи накануне Ивана Купалы. С этого момента купание считалось безопасным вплоть до Ильина дня.

Когда отмечаются Аграфена Купальница и Иван Купала

Согласно современному летоисчислению Аграфена Купальница приходится на 6 июля. Купальская ночь — это ночь с 6 на 7 июля. Праздник Ивана Купалы — это Рождество Иоанна Крестителя, которое Русская православная церковь отмечает 7 июля.

История святой Агриппины

Шестого июля Русская православная церковь чтит память святой Агриппины Римской. Это раннехристианская святая, которая жила в Риме во втором веке. Она добровольно признала себя христианской, была подвергнута пыткам и казнена при императоре Валериане.

На Руси на Аграфену Купальницу начиналась активная подготовка к ночи накануне Ивана Купалы, купание в которую носило фактически обязательный характер. После этого купание в открытых водоемах считалось безопасным вплоть до Ильина дня, отмечаемого 2 августа.

С Аграфены Купальницы на Руси считалось, что лето окончательно наступило, а значит природа вошла в полную силу. Начинался сбор трав, делался пробный покос, а также начинали заготавливать банные веники и метлы.

Аграфена Купальница на Руси предшествовала главному ритуальному событию лета — ночи накануне Ивана Купалы

Народные традиции и приметы

Во многих местах только с Аграфены Купальницы начинали купаться, при этом начало купаний обставлялось специальными ритуалами. Это было общее купание, сопровождаемое обрядовыми песнями. Также на Аграфену обязательно мылись и парились в бане и старались заготовить банные веники на весь год. Заготовкой веников занимались женщины и девушки.

В ходу были и забавы с водой — в деревнях парни набирали в открытых водоемах воду погрязнее или вообще жидкую грязь и обливали всех, кто попадался на пути. В основном доставалось девушкам, их могли силой вытащить из дома и окатить с головы до ног. После этого молодежь шла на реку купаться. Купались в укромных местах, стараясь спрятаться от старших. При этом парни и девушки купались вместе, но не снимая одежду.

Считается, что к этому дню полевые травы набирают полную силу и становятся целебными. Травы собирали, приносили в дом, клали у икон. Примета гласила, что эти травы приманивают богатство и здоровье. Также, согласно приметам, полевые травы нужно было использовать в этот день в качестве банных веников. В ход шла богородицкая трава (тимьян и чабрец), папоротник, иван-да-марья, ромашки, лютики (купальница), полынь, мята и т. д.

На Руси также существовало поверье, что, если вечером на Аграфену умыться росой, это принесет здоровье.

Аграфене Купальнице молились при всевозможных недугах, а также при проказе.

В ходу были поговорки:

— Весна от Благовещенья до Купальницы.

— Мойся белее — будешь милее.

— На Аграфену и старики закупываются (купаются).

О купальской ночи и о празднике Ивана Купалы читайте в материалах Федерального агентства новостей.

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Автор: Ольга Василенко
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