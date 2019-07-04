Канада поставит вооружение на Украину. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Почему паводок в Иркутской области стал поводом для фейковых новостей, зачем Зеленский поехал в Канаду, изменится ли «Единая Россия»? Обо всем этом расскажет писатель и общественный деятель Николай Стариков.

После наводнения в Иркутской области в сети стали появляться фейки о причастности к этому правительства, бизнеса и так далее. Кому это выгодно, и есть ли в этом что-то новое?

— То, что определенная информация начинает распространяться по интернету, я заметил практически сразу, как пошла информация о случившемся наводнении в Иркутской области. В моей группе начинают выкладывать какие-то ссылки на какие-то информационные ресурсы. Сообщают, что все это наводнение вызвано тем, что злые олигархи решили сбросить воду, а власти их покрывают.

После госпереворота на Украине там создана специальная служба, которая занимается разгоном вот таких новостей. Как это работает? Сидят люди, которые готовы использовать для создания напряженности внутри российского общества любую проблему, которая произойдет. А дальше просто придумывают, как это можно подать.

Когда вы хотите разрушить государство, вы бьете по нескольким столпам, на которых любое общество покоится. Первая цель — это всегда глава государства, вторая — правоохранительная система. Я вам скажу, по кому будут бить в следующий раз, по армии. Руководство государства, правоохранительные органы, включая спецслужбы, и армия — вот три кита, на которых покоится любое государство. Хотите его разрушить, бейте информационно по этим трем составляющим.

Вышла программная статья Дмитрия Медведева «Единая Россия — курс на перемены». Ждет ли партию новая жизнь?

— Во-первых, я бы хотел обратить внимание, что руководитель самой крупной на сегодняшний день партии России, приводит две цитаты каких-то общественных, исторических деятелей, и среди них ни одного российского. «Без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае не обойтись. Более того, наша партия как самая крупная политическая организация страны, способная объединить активных людей, должна быть главным проводником этих изменений», — пишет Дмитрий Анатольевич Медведев.

Я не согласен с господином Медведевым. Без крупной партии в России не то, что не обойтись, в России не обойтись без нескольких крупных партий. При этом среди них должна быть здоровая конкуренция. Это значит, что если какая-то очень крупная партия вдруг перестает пользоваться поддержкой избирателей, значит, она должна становиться не очень крупной партией, потом маленькой партией, а потом — строчкой в учебнике истории.

В статье сказано, что одна из главных задач партии — это выполнение национальных проектов. И здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой — сращиванием партии «Единая Россия» с государством, что, на мой взгляд, является абсолютно не допустимой вещью. Партия не должна подменять собой государство, сращиваться с ним, и потом выдавать за свои достижения то, что было сделано государством. Ежегодно «Единая Россия» получает, в 2018 году, по крайней мере, была эта цифра — 4,3 млрд рублей. Среди этих денег нет зарплат депутатов от «Единой России». Дальше смотрим строку расходов. Содержание центрального аппарата партии «Единая Россия» — 954 млн рублей в год. Сколько там нам не хватало денег на выплаты пенсий, для того, чтобы увеличивать пенсионный возраст? Может просто аппарат партии этот как-то сократить?!

Зеленский отправился в Америку. Уже есть результаты — Канада поставит Украине оружие. Почему именно Канада?

— Сначала Зеленский поехал в Европу, к Макрону, потом к Меркель. Однако какого-то консенсуса он с ними не нашел. После такого европейского фиаско, нужно было получить поддержку. И Зеленский поехал в Канаду, где проводится конференция по развитию украинской экономики. Приезжает он туда по многим причинам, конечно, и по тому, что в Канаде живет крупнейшая украинская диаспора — примерно 1,2 млн человек. Общее настроение — русофобское. Когда Зеленский приезжает в Канаду, конечно, он хочет получить денег. Хотя сегодня государственный долг Украины перед Канадой очень маленький — 300 млн долларов. Это значит, что ей не давали ничего, и не дадут, по сути, дальше. Но он хочет получить поддержку даже не канадского государства, а этой канадской диаспоры, которая играет определенную роль. Какие итоги этого визита? Канада решила поставить вооружение Украине. В этом есть что-то новое? Нет.

22 июня 1944 года началась операция «Багратион». Можно ли назвать ее «зеркальной» по отношению к удару фашистских войск в 1941 году?

— Среднестатистический российский школьник знает, что такое 22 июня, что там произошло: внезапное нападение, коварный удар, разгром нашей армии, серьезное военное поражение. И это все ассоциируется с 22 июня 1941 года. А 22 июня 1944 года уже среднестатистическому российскому школьнику да и взрослому человеку практически не известно. А зря. Ведь это «зеркальный» ответ нацисткой Германии со стороны Советского Союза. Ровно через три года после нападения гитлеровцев на СССР, началась операция «Багратион», которая привела к быстрому очень эффективному разгрому Группы армии «Центр». Операция проводилась на территории Белоруссии. Знаменита она тем, что вопреки канонам полководческого искусства, было проведено два главных удара.

В 1944 году наша армия повторила с нацисткой армией ровно то, что она сделала с нами в 1941 году.