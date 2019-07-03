«Крылья Советов» хотят принять участие в прощальном матче Анюкова

Москва, 3 июля. Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей идею участия самарцев в проведении прощального матча Александра Анюкова.

Российский футбольный клуб хочет принять участие в прощальном матче Александра Анюкова.

«Контактов с «Зенитом» по этому вопросу не было. Анюков — уроженец Самарской области, начинал свой футбольный путь в «Крыльях Советов». Он прекрасный футболист, настоящий профессионал и замечательный человек», — рассказал Шашков.

Анюков начинал карьеру в «Крыльях», за которые сыграл 71 матч и стал бронзовым призером чемпионата России в 2004 году. В 2005 году футболист перешел в «Зенит», за который выступал всю оставшуюся карьеру.

На его счету 404 матча в составе петербуржской команды, 5 золотых медалей чемпионата страны, 4 Кубка России и победа в Кубке УЕФА в 2008 году. Летом этого года футболист завершил карьеру и перешел на тренерскую работу.

В «Зените» заявили о желании провести прощальный матч для одной из своих легенд, однако пока не определились с датой и соперником.