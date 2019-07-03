Назван оператор связи с самым быстрым мобильным интернетом в России

Москва, 3 июля. Международная исследовательская компания Ookla назвала «Мегафон» оператором связи с самым быстрым мобильным Интернетом в России, он возглавил соответствующий рейтинг.

Специалисты в рамках исследования провели свыше 8,4 миллиона замеров скорости в первые шесть месяцев текущего года. В испытании приняли участие более 1,6 миллиона гаджетов россиян, замеры делали при помощи приложения Speedtest.

Так, лучший результат показал «Мегафон». Выяснилось, что средняя скорость скачивания данных по его сети превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки — 11,88 Мбит/с.

На втором месте рейтинга по итогам исследования оказался МТС. Он предоставляет клиентам 16,97 Мбит/с скачивания и 7,93 Мбит/с загрузки. Тройку лидеров замкнул «Теле2» — 14,67 и 8,02 Мбит/с соответственно. «Билайн» оказался на четвертой строке списка.

Напомним, на днях МТС впервые за 13 лет обновила бренд: изменения коснулись слогана, концепции позиционирования и узнаваемого логотипа. Так, белое на красном фоне яйцо заменили красным на белом фоне яйцом.

Ранее стало известно, что жители Земли провели в Интернете в 2018 году суммарно около миллиарда лет. По данным Совбеза РФ, число активных пользователей Сети в прошлом году достигло четырех миллиардов. Каждый месяц в социальных сетях находятся около трех миллиардов людей. В среднем каждый человек проводит в Интернете около шести часов в день.

При этом примерно четверть миллиарда людей впервые подключились к Интернету в 2017 году.