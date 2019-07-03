Путин поручил правительству определиться с финансированием высоких технологий

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определиться с финансированием развития высоких технологий, в том числе за счет «Роснефти», «Газпрома» и «Транснефти».

На сайте Кремля опубликован перечень поручений главы государства по итогам ПМЭФ-2019. Согласно документу, Путин поручил кабмину «представить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием».

Речь идет о таких компаниях как «Роснефть», «Российские сети», «Газпром», «Транснефть». Ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поручение президента ему необходимо будет выполнить до 15 июля.

Кроме того, до 31 августа правительству поручено заключить соглашения о намерениях между РФ и организациями ТЭК для финансирования направлений развития высоких технологий.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году поставил рекорд — на его полях заключили 650 контрактов на общую сумму 3,1 триллиона рублей. В форуме приняли участие 145 стран мира, 1300 участников на уровне почетных руководителей и шесть глав государств, 14 стран на уровне президентов и премьеров, 1300 иностранных компаний и более 2000 российских, 4800 журналистов со всего мира. В рамках ПМЭФ прошло 170 дискуссий и 100 круглых столов.