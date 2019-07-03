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Совбез ООН проведет экстренные консультации по Ливии

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Совбез ООН проведет экстренные консультации по ЛивииНью-Йорк, 3 июля. Совет Безопасности ООН планирует провести экстренное заседание по Ливии 3 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

«Закрытые консультации пройдут в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск)», — пояснил Стржижовский.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 июля был нанесен авиаудар по центру содержания мигрантов, который расположен в ливийском городе Таджура. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли 44 человека, порядка 130 человек получили ранения. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в момент бомбардировки в центре находились 616 человек.

Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия возложили ответственность за инцидент друг на друга, передает ТАСС.

Напомним, с 2011 года территория Ливии контролируется двумя правительствами. Одна часть страны контролируется Правительством национального согласия, которое было сформировано при поддержке ООН. Вторая часть государства находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами.

В начале апреля 2019 года глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи, который контролируется силами Правительства национального согласия.

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Автор: Артем Никулин
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