Ушаков рассказал о подготовке встречи России, Ирана и Турции по Сирии

Москва, 3 июля. Очередной саммит России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) прорабатывается, однако пока конкретные сроки его проведения не обсуждаются. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что новые трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время.

«Встреча обсуждается, возможные варианты ее проведения. Но конкретные сроки не обсуждаются ни с кем», — рассказал Ушаков о подготовке саммита.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

Ранее спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Москва, Тегеран и Анкара должны на предстоящей трехсторонней встрече предпринять шаги для сохранения равновесия сил в сирийском Идлибе.

Провинция остается «оазисом» для многочисленных террористических группировок, как сирийских, так и действующих в русле международного джихадизма.

1 Организация запрещена на территории РФ.