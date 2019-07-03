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Адвокат заявил, что обвинение не выполнило решение суда по делу Вышинского

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Адвокат заявил, что обвинение не выполнило решение суда по делу Вышинского

Киев, 3 июля. Прокуроры не выполнили решение суда в Киеве и не предоставили защите руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского сведения о доказательствах и свидетелях со стороны обвинения, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Доманский заявил, что к заседанию, которое состоялось в среду, сторона обвинения не выполнила постановление суда, сообщил РИА Новости.

Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина для того, чтобы сторона обвинения смогла «надлежащим образом» подготовиться к заседанию.

Напомним, в мае прошлого года Вышинского арестовали, его подозревают в государственной измене. Журналист все выдвинутые в его адрес обвинения отрицает. Ранее в среду Вышинский заявил, что происходящее в киевском суде говорит о том, что прокуратуру не волнует правосудие.

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Автор: Данила Копп
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