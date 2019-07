Хештег раздора: как Twitter-активисты выдумывают геноцид, чтобы собрать лайки

Российские школьники на каникулах, фанаты музыкального жанра K-pop, ЛГБТ-активисты и боты — в июне все они объединились в социальной сети Twitter, повлияв в итоге на государственную политику в Судане. Это может звучать удивительно, ведь они никогда не были в этой стране и еще недавно даже не знали о ней. Только это не мешает им распространять сообщения с хештегом #IAmTheSudanRevolution, который собирает десятки тысяч лайков и ретвитов. Однако цена такого сомнительного удовольствия — давление на страну, которая всеми силами пытается выбраться из политического кризиса.

Зарождение хештега как мирового тренда

Череда протестных настроений в Судане уже давно подогревается через фейкньюс в социальных сетях. Однако обширность фальшивой информации обеспечивается тем, что новости тиражируются во многих социальных сетях. С начала лета в Twitter начал набирать обороты хештег #IAmTheSudanRevolution. Первая запись с такой надписью появилась 5 июня от некого пользователя Yassin_os.

Свой профиль он подписал как «Sudanese South African human rights lawyer» (Суданский Южноафриканский адвокат по правам человека). Это его первая запись за 2019 год, а ранее он проявлял лишь кратковременную периодическую активность. Есть и более свежие записи, но их крайне мало. Да и все они — в основном репосты других пользователей.

На следующий день к акции #IAmTheSudanRevolution подключился официальный аккаунт Ассоциации суданских профессионалов. Эта оппозиционная суданская организация выступила с просьбой распространить данный хештег, после чего он стал набирать большую популярность не только среди протестующих суданцев. В первую очередь тег активно распространялся среди арабоязычных аккаунтов.

Впоследствии акцию подхватили и просуданские активисты из других африканских стран. Среди пользователей оказались и владельцы верифицированных аккаунтов, в частности суданско-американская поэтесса Сафия Эльхилло и кенийский юрист Вилли Мутунга.

Все это распространялось не просто для привлечения внимания общественности к происходящим событиям в Судане — людям прямолинейно предлагали примкнуть к протестам.

Впоследствии хештег не просто стал распространяться по социальной сети в виде записи. По нему стали рисовать иллюстрации и даже выпускать одежду. Так, например, некоторые предприниматели решили получить с протестного движения прибыль и выпускали футболки, а в качестве моделей для рекламы брали яркие молодежные образы. Алжирский интернет-магазин даже предлагал купить тематическую одежду со скидкой.

Буквально за считанные дни раскрученная метка уже появлялась в качестве имен пользователей, которые таким образом выражали свою солидарность с протестующими:

В это время пользователи со всего мира стали выкладывать фотографии в поддержку Судана. Все это, опять же, подкреплялось известным хештегом. На фото люди позируют гуляющими с флагами Судана, снимают демонстрантов в Сан-Франциско, Париже, молящихся в Ватикане. К раскрутке хештега также подключились многие известные западные блогеры. Запись #IAmTheSudanRevolution также использовали на акциях поддержки суданских протестующих, которые проходили в других странах Африки.

Любая цветная революция не обходится без своего цвета, и для Судана был выбран темно-синий. Дело в том, что это был любимый цвет 26-летнего Мохамеда Хашима Маттара, якобы убитого бойцами «Сил оперативной поддержки» во время разгона акции протеста. Пользователи Twitter быстро отреагировали на это и стали заливать свои аватарки сплошным синим.

Основным средством распространения информации пользователи в основном выбирали «Аль-Джазиру», в том числе, скриншоты из Instagram. Ранее ФАН уже сообщал, как это агентство публикует фейковые новости о суданских протестах. Ссылки на их материалы и указываются в подавляющем большинстве таких сообщений. Через Twitter массово распространяются и карикатуры с критикой власти и военных. На иллюстрациях эксплуатируются образы страдающих мирных женщин и детей.

Неожиданный отклик на демонстрации в Судане нашелся в среде фанатов южнокорейского музыкального жанра K-pop. Сейчас группы из Южной Кореи находятся на вершинах большинства музыкальных чартов и имеют огромную фан-базу среди молодежи. При этом яркие клипы и песни о любви от корейских музыкантов очень далеки от протестного направления. Несмотря на это, страстные поклонники корейского попа стали менять свои никнеймы на надпись слова раскрученного хештега.

Следуя примеру, метку #IAmTheSudanRevolution опубликовал один из самых крупных фанатских аккаунтов наиболее популярной K-pop группы BTS. К нему подключился и другой не менее популярный аккаунт фанатов этого бойзбенда. Любителям песен про отношения и весёлую жизнь подростков здесь уже предлагали вносить пожертвования для жертв разгона демонстрации.

Общий сбор средств осуществляется через краудфандинговую платформу GoFundMe. С декабря сумма собранных фунтов уже приближается к 400 тысячам. Сборы осуществляются организацией SDU-UK&I (Sudanese Doctors Union in the UK and Ireland). По их заверениям, все средства пойдут на закупку предметов первой необходимости. Не обойдут они и больницы, и пострадавших во время протестов суданцев. Однако в этой последовательности потеряна одна деталь — неизвестно, как эту скопленную людьми весьма значительную сумму передадут нуждающимся. В том числе остаётся неясным, как с помощью этих денег окажут помощь людям.

Вместе с краудфандинговой площадкой деньги собираются и пользователями Twitter. Для этого выбрана система сервиса мобильных платежей Venmo — дочерняя компания американской PayPal.

Пользователи утверждают, что средства попадут в надежные руки, и ни одна копейка не будет потрачена зря. Только что это за доверенная организация, забирающая все деньги — никто сообщать не спешит. Впрочем, несмотря на всю завуалированную схему, люди все равно поддерживают такие предложения, не чуя никакого подвоха.

Как мировой тренд полюбился российским подросткам

В Россию хештег #IAmTheSudanRevolution пришёл из арабоязычного сегмента Twitter. Раскрутка велась среди англо- и русскоговорящих людей, которых также призывали стать участниками протестного движения.

В первое время хештег не получил достаточного внимания, но со временем всё же нашёл дополнительный импульс от различных субкультур. В первую очередь здесь сыграли роль всё те же фанаты K-pop’а, которые увидели раскрученную метку в зарубежных группах и поняли, что на ней можно получить много лайков и подписчиков.

Самым первым, кто стал выводить хештег в массы среди фанатов южнокорейской музыки — пользовательница Twitter @siniy_chulok, запустившая ветку сообщений на тему суданских протестов. Все опубликованные материалы рассказывают об изнасилованиях мирных людей, сотнях убитых и военном произволе. Эти сообщения получили массовое распространение.

За короткое время записи с меткой #IAmTheSudanRevolution набрали большой отклик, собирая тысячи лайков и ретвитов, а также десятки комментариев. За публикациями информации об убийствах и погромах последовали призывы распространять эти записи — все делалось ради повышения статуса своего аккаунта.

Не обошлось и без прикладывания фотографий со счетами для перевода денег пострадавшим.

Опубликованная на английском языке информация шла без каких-либо подтверждений, что собранные средства пойдут на помощь пострадавшим суданцам. Еще один факт, вызывающий сомнения: счета зарегистрированы на физическое лицо. При этом некоторые пользователи Instagram, такие как @unitedtohelp, даже не ведут подсчёт сбора средств через доверительные источники. Вся публикуемая информация выдаётся ими на скриншотах, которые может нарисовать любой человек.

Ещё одним сомнительным моментом является то, что у этого аккаунта есть только страница в соцсети. В подписи хоть и указано название «Объединение», но что это за организация — не известно. Нет достоверного подтверждения её существования. Порой можно увидеть и редкие фотоотчеты по закупленным продуктам, где мелькают в том числе и довольно сомнительные вещи. Например, зачем закупать дорогостоящую сладкую газировку вместо необходимой для суданцев воды — прямо скажем, не очень ясно. Вместе с тем фотографии никак не подтверждают, и что все продукты получили именно пострадавшие суданцы.

В российском интернет-сегменте данные о погибших публикуются со ссылкой на популярную у оппозиции организацию Суданских докторов. Этот источник в Судане считается крайне противоречивым, и поступающая от него информация носит сомнительный характер. Но только не для некоторых пользователей Twitter — для них это один из главных голосов протестного движения. К тому же, если ссылаться на них, можно получить больше лайков и ретвитов.

Отметим, что аккаунт @siniy_chulok принадлежит проживающей в Армении девушке. Она ярая фанатка южнокорейской группы BTS и очень активно ведёт свою страницу в Twitter. Что показательно, ранее она никак не затрагивала тему политики. Все её записи в основном наполнены любовью к творчеству музыкантов и некоторым участникам (например, к одному из солистов BTS Чон Чонгуку). Вдобавок к этому, если судить по некоторым сообщениям, девушка ещё учится в школе. Однако в погоне за славой в интернете, которая выражается лишь в количестве подписчиков и собранных лайков, её неожиданно стало интересовать происходящее в Судане — стране, о которой знает даже не каждый взрослый человек.

Продолжая раскрутку метки, российские пользователей Twitter так же, как и в других странах, стали призывать изменить свою аватарку на тёмно-синюю и таким образом присоединиться к флешмобу по поддержке суданцев. Такой метод тоже хорошо подходит для поднятия своего рейтинга — главное выделить свой аккаунт среди остальных и таким образом получить новых подписчиков.

Когда все основные действия были сделаны, началась масштабная акция по выводу хештега #IAmTheSudanRevolution в ТОП-10 Twitter. Стоит отметить, что в результате массовости сообщений 11 июня это у них в итоге и получилось. Сами сообщения при этом не носили никакого содержательного характера, что зачастую бывает очень характерно для ботов.

Если же исследовать аккаунты пользователей, поддержавших флешмоб, можно увидеть, что практически никто из них ни до, ни после не затрагивал политику. Они писали на темы, далёкие от политики в Судане. В основном это всё те же простые и понятные каждому школьнику записи: обсуждение школьных предметов, выпускной и подготовка к основному государственному экзамену. Среди массы таких сообщений публикации про суданские протесты выглядят чужеродно. При исследовании остальных твитов становится понятно, что значительная часть участников акции - это несовершеннолетние.

Также среди распространителей хештега отмечаются и представители ЛГБТ-движения. В этом случае так же работает правило чужеродного сообщения — публикации на этих аккаунтах никак не затрагивали политику ни до, ни после. Однако сложно не использовать популярную тему с раскрученным хештегом, чтобы повысить свой виртуальный статус в социальной сети.

Среди источников получения информации о происходящем в Судане используется и социальная сеть Instagram. Причем это не аккаунты более-менее доверительных СМИ или официальные источники. Это сообщения без каких-либо подтверждающих данных, которые может написать любой человек с самыми тёмными намерениями.

Однако в погоне за лайками нет необходимости в поиске правды. Главное, что можно подставить к своей записи хештег #IAmTheSudanRevolution, и она обеспечит кратковременную славу.

Только цена у этой славы — развал далекой от них африканской страны и пролитая кровь суданского народа.