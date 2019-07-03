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Более 45 тысяч бочек самого популярного в мире бурбона сгорели в США

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Более 45 тысяч бочек самого популярного в мире бурбона сгорели в США

Вашингтон, 3 июля. Крупный пожар произошел на складе в американском округе Вудфорд, где хранился бурбон Jim Beam.

По данным американских СМИ, складское здание загорелось от удара молнии. Огонь перекинулся на соседние хранилища. В двух помещениях хранилось более 45 тысяч бочек бурбона.

Более 45 тысяч бочек самого популярного в мире бурбона сгорели в США

На место происшествия прибыли оперативные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Одно из хранилищ удалось потушить, второй склад продолжает гореть.

Самый популярный в мире зерновой бурбон производят в США с 1795 года. Jim Beam является символом американского винокурения. Горячительный напиток хранят в дубовых бочках более двух лет.

Главным конкурентом Jim Beam является виски Jack Daniel’s, который по способу приготовления напоминает бурбон. Однако второй напиток фильтруют через уголь сахарного клена.

Напомним, что Минздрав России предупреждает о вреде алкоголя на организм человека. Ранее сообщалось, что в сирийском городе Эль-Кахтания местные жители остались без электричества из-за поджогов полей с пшеницей. Огонь уничтожил деревянные столбы ЛЭП.

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Автор: Ирина Селезнева
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