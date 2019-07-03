Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

В ходе визита в Сербию корреспондентам Федерального агентства новостей удалось пообщаться с известным политиком и военным, генерал-майором Божидаром Деличем. В интервью ФАН он высказал свои взгляды на ситуацию в Косово, противостояние с Западом и последствия бомбардировок Югославии, закончившихся 20 лет назад.

Генерал-майор Божидар Делич в свое время воевал под Дубровником, а во время войны 1999 года командовал 549-й механизированной бригадой на границе Сербии и Албании. Он отличился при обороне Метохии в 1999 году, когда его бригада несколько недель успешно отражала натиск албанских боевиков и натовской штурмовой авиации.

Позже он стал одним из последних сербских военных, покинувших край Косово.

В 2000-м Божидар Делич был начальником штаба Белградского корпуса Армии Югославии, и именно он отказался применить силу против демонстрантов, выступавших против режима Слободана Милошевича. Сегодня генерал является депутатом парламента Сербии, заместителем председателя Сербской радикальной партии. Генерал Делич неоднократно приезжал в Москву, Петербург и Донецкую народную республику.

В ходе последнего визита на Донбасс Делич заявил: «У Запада 20 лет назад было такое же отношение и к нашей стране. Для Запада важно, чтобы на границах России были постоянные кризисы и конфликты. Они хотят опоясать Россию кольцом горячих точек. Поэтому мы в Белграде внимательно следим за событиями на Донбассе и абсолютно поддерживаем ЛНР и ДНР».

Офис генерала Делича находится в самом центре Белграда, в старом здании Национальной Скупщины. Чтобы попасть к генералу на интервью, нам пришлось пройти два уровня контроля и вывернуть все содержимое своих сумок и карманов.

В жизни генерал Делич по-прежнему производит сильное впечатление. Хотя он уже давно не выводит свои войска на поле боя, от него исходит какая-то неуловимая мощь и уверенность в своих действиях — а главное, в том, что все вокруг могут и должны подчиняться его желаниям и приказам.

— Мы в Сербии уже давно привыкли к тому, что у лидеров Евросоюза и Вашингтона нет никакой реакции на агрессивные и провокационные заявления и действия косовского руководства во главе с «президентом» Республики Косово Хашимом Тачи, — сообщил нам генерал Делич. — Практически все лидеры Косово являются террористами, в свое время они были внесены в базу Интерпола, а потом благополучно оттуда выведены. В Европе предпочитают «не помнить», что албанцы еще в середине 1990-х участвовали в регулярных нападениях на Югославию. А также организовывали на своей территории лагеря обучения боевиков.

— Если говорить о майском инциденте в Косово с «полицейским рейдом» и избиением российского члена миссии ООН Михаила Краснощекова, то как вы можете его прокомментировать? На ваш взгляд, такие вылазки — инициатива косовского руководства или эта стратегия срежиссирована в Вашингтоне?

— Последние события на территории Косово и Метохии — вполне регулярная вещь, они постоянно происходят на этой территории. Брюссельский договор был подписан в 2013 году, по нему Сербия убрала свои государственные органы с севера Косово — полицию, суды и т. д. В итоге албанцы периодически совершают рейды специальных частей полиции в населенные пункты, где живут сербы, объясняя это «борьбой с криминалом». Я сам родился на территории Косово и Метохии и отлично знаю менталитет албанцев. Многие их нынешние лидеры жили в одном дворе со мной.

Албанцы никогда не посмели бы совершить нечто подобное, если бы предварительно не получили разрешение от своих спонсоров и менторов. Понятно, что за их спиной стоят США, да они этого особо и не скрывают. В конце 1990-х годов Америка своей агрессией против Союзной Республики Югославия, проведенной вопреки всем международным законам, создала это квазигосударство, где в органах власти до сих пор сидят террористы.

— Многие утверждают, что Косово — это полукриминальное государство, получающее огромные доходы от наркотрафика, контрабанды и даже торговли человеческими органами. На ваш взгляд, это соответствует действительности?

— Даже много раньше, еще тогда, когда Косово было под управлением турков и австрийцев, албанцы занимались грабежами и контрабандой. Всему миру известно, что сейчас самые крупные торговцы наркотиками в Европе — это албанцы. Национальные службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков многих стран мира не могут внедрить в их организации агентов, потому что эти организации создаются по племенному принципу. От торговли наркотиками лидеры Республики Косово получают огромные денежные средства.

В мировом масштабе — и это известно всем — тотальный контроль над наркоторговлей осуществляет ЦРУ. Албанцы же являются всего лишь дистрибьюторами наркотиков, продавцами. Большую часть финансовых средств, которые они получают от торговли людьми, органами и наркотиками, они используют для подкупа чиновников, занимающих высокие должности. Так, в Америке они участвовали в сборе средств на избирательную компанию президента США Билла Клинтона.

А, к примеру, бывшего командующего Объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка албанцы называют «Золотой Калашников». У него на территории Косово и Метохии находятся свои фирмы, потому что за заслуги в создании квазигосударства Косово он получил от них большие бизнес-привилегии. То же самое и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт — у нее есть несколько фирм на территории Косово и Метохии. Это тоже благодаря тому, что она внесла значительный вклад в создание квазигосударства Республика Косово.

Кстати, курьез касательно Мадлен Олбрайт заключается в том, что она по национальности еврейка. Во время геноцида евреев в ходе Второй мировой войны в городе Крушевац сербы скрывали ее и ее семью, чтобы немцы их не отправили в «лагерь смерти» и не ликвидировали. Она отлично говорит по-сербски, но при этом сделала все, чтобы уничтожить Сербию в 1999-м. Она в открытую говорила потом, что все придумала, потому что, по ее мнению, «Сербии нужно было немного бомбардировок».

Албанское лобби в Америке также имеет большое влияние. Если мы добавим к этому их финансовые возможности, то неудивительно, что они всегда могут склонить на свою сторону американский Сенат.

— Что, по вашей информации, сейчас происходит в Косово? Как живут люди в сербских анклавах?

— На сегодняшний день на территории Европы — а возможно, и во всем мире — не существует другой нации, которая жила бы в таких условиях, в каких живут сербы на территории Косово и Метохии. Они находятся в сербских анклавах, но даже на территории анклавов у них нет никакой безопасности. А когда они выходят за границы своего анклава, чтобы добраться до другого анклава, или в больницу, или съездить в Сербию, то существует большая вероятность, что на них могут напасть албанцы.

Я считаю этих сербов героями, потому что они живут там в таких условиях со своими детьми. Албанцы через свои органы власти постоянно оказывают давление на сербов, вынуждая их оставить свои дома. В то же время мир практически ничего не делает для исполнения резолюции №1244 Совета Безопасности ООН, чтобы защитить сербов. В крае Косово, в городах Призрен и Джаковица (где я родился), в ходу поговорка «Нет сербов — нет проблем». Это идеология Гитлера.

— Сегодня, спустя 20 лет после агрессии, удалось ли Сербии оправиться после этой войны? Какие шрамы в сознании сербов остались до сих пор?

— В моральном смысле эта агрессия была нечеловеческой. Потому что, когда в НАТО поняли, что боевыми средствами победить нашу армию они не могут, то они открыто начали бомбить гражданские цели. Руководители НАТО прямо говорили: «Сербию нужно вогнать в каменный век». Они бомбили телевидение в Белграде, город Ниш бомбили кассетными бомбами.

В городке Сурдулица, когда там был базарный день и было очень много народа, они выпустили по мосту ракету, убившую много людей. Потом они дождались, когда медики и военные начнут спасать раненых, и выпустили по ним вторую ракету.

Тогда Запад вообще совершил множество преступлений против человечности. Авиация НАТО обстреливала международные поезда, они бомбили школы, родильные дома и библиотеки. Насколько представители НАТО являются злом, можно понять из слов Марти Ахтисаари, когда он говорил, что «нашей военной целью в Сербии являются даже пшеничные поля, водопроводы и электрические сети». Все это они в итоге уничтожали, хотя все это гражданские объекты, которые по законам войны бомбить запрещено.

Поэтому легко понять, почему сербы никогда не простят и не забудут Западу эту агрессию. Ведь ее последствия мы испытываем по сей день.