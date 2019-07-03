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Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

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Божидар Делич

В ходе визита в Сербию корреспондентам Федерального агентства новостей удалось пообщаться с известным политиком и военным, генерал-майором Божидаром Деличем. В интервью ФАН он высказал свои взгляды на ситуацию в Косово, противостояние с Западом и последствия бомбардировок Югославии, закончившихся 20 лет назад.

Генерал-майор Божидар Делич в свое время воевал под Дубровником, а во время войны 1999 года командовал 549-й механизированной бригадой на границе Сербии и Албании. Он отличился при обороне Метохии в 1999 году, когда его бригада несколько недель успешно отражала натиск албанских боевиков и натовской штурмовой авиации.

Позже он стал одним из последних сербских военных, покинувших край Косово.

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

В 2000-м Божидар Делич был начальником штаба Белградского корпуса Армии Югославии, и именно он отказался применить силу против демонстрантов, выступавших против режима Слободана Милошевича. Сегодня генерал является депутатом парламента Сербии, заместителем председателя Сербской радикальной партии. Генерал Делич неоднократно приезжал в Москву, Петербург и Донецкую народную республику.

В ходе последнего визита на Донбасс Делич заявил: «У Запада 20 лет назад было такое же отношение и к нашей стране. Для Запада важно, чтобы на границах России были постоянные  кризисы и конфликты.

Они хотят опоясать Россию кольцом горячих точек. Поэтому мы в Белграде внимательно следим за событиями на Донбассе и абсолютно поддерживаем ЛНР и ДНР».

Офис генерала Делича находится в самом центре Белграда, в старом здании Национальной Скупщины. Чтобы попасть к генералу на интервью, нам пришлось пройти два уровня контроля и вывернуть все содержимое своих сумок и карманов.

В жизни генерал Делич по-прежнему производит сильное впечатление. Хотя он уже давно не выводит свои войска на поле боя, от него исходит какая-то неуловимая мощь и уверенность в своих действиях — а главное, в том, что все вокруг могут и должны подчиняться его желаниям и приказам.  

— Мы в Сербии уже давно привыкли к тому, что у лидеров Евросоюза и Вашингтона нет никакой реакции на агрессивные и провокационные заявления и действия косовского руководства во главе с «президентом» Республики Косово Хашимом Тачи, — сообщил нам генерал Делич. — Практически все лидеры Косово являются террористами, в свое время они были внесены в базу Интерпола, а потом благополучно оттуда выведены. В Европе предпочитают «не помнить», что албанцы еще в середине 1990-х участвовали в регулярных нападениях на Югославию. А также организовывали на своей территории лагеря обучения боевиков. 

— Если говорить о майском инциденте в Косово с «полицейским рейдом» и избиением российского члена миссии ООН Михаила Краснощекова, то как вы можете его прокомментировать? На ваш взгляд, такие вылазки — инициатива косовского руководства или эта стратегия срежиссирована в Вашингтоне?

— Последние события на территории Косово и Метохии — вполне регулярная вещь, они постоянно происходят на этой территории. Брюссельский договор был подписан в 2013 году, по нему Сербия убрала свои государственные органы с севера Косово — полицию, суды и т. д. В итоге албанцы периодически совершают рейды специальных частей полиции в населенные пункты, где живут сербы, объясняя это «борьбой с криминалом». Я сам родился на территории Косово и Метохии и отлично знаю менталитет албанцев. Многие их нынешние лидеры жили в одном дворе со мной. 

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

Албанцы никогда не посмели бы совершить нечто подобное, если бы предварительно не получили разрешение от своих спонсоров и менторов. Понятно, что за их спиной стоят США, да они этого особо и не скрывают. В конце 1990-х годов Америка своей агрессией против Союзной Республики Югославия, проведенной вопреки всем международным законам, создала это квазигосударство, где в органах власти до сих пор сидят террористы.

— Многие утверждают, что Косово — это полукриминальное государство, получающее огромные доходы от наркотрафика, контрабанды и даже торговли человеческими органами. На ваш взгляд, это соответствует действительности?

— Даже много раньше, еще тогда, когда Косово было под управлением турков и австрийцев, албанцы занимались грабежами и контрабандой. Всему миру известно, что сейчас самые крупные торговцы наркотиками в Европе — это албанцы. Национальные службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков многих стран мира не могут внедрить в их организации агентов, потому что эти организации создаются по племенному принципу. От торговли наркотиками лидеры Республики Косово получают огромные денежные средства.

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

В мировом масштабе — и это известно всем — тотальный контроль над наркоторговлей осуществляет ЦРУ. Албанцы же являются всего лишь дистрибьюторами наркотиков, продавцами. Большую часть финансовых средств, которые они получают от торговли людьми, органами и наркотиками, они используют для подкупа чиновников, занимающих высокие должности. Так, в Америке они участвовали в сборе средств на избирательную компанию президента США Билла Клинтона.

А, к примеру, бывшего командующего Объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка албанцы называют «Золотой Калашников». У него на территории Косово и Метохии находятся свои фирмы, потому что за заслуги в создании квазигосударства Косово он получил от них большие бизнес-привилегии. То же самое и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт — у нее есть несколько фирм на территории Косово и Метохии. Это тоже благодаря тому, что она внесла значительный вклад в создание квазигосударства Республика Косово.

Кстати, курьез касательно Мадлен Олбрайт заключается в том, что она по национальности еврейка. Во время геноцида евреев в ходе Второй мировой войны в городе Крушевац сербы скрывали ее и ее семью, чтобы немцы их не отправили в «лагерь смерти» и не ликвидировали. Она отлично говорит по-сербски, но при этом сделала все, чтобы уничтожить Сербию в 1999-м. Она в открытую говорила потом, что все придумала, потому что, по ее мнению, «Сербии нужно было немного бомбардировок».

Албанское лобби в Америке также имеет большое влияние. Если мы добавим к этому их финансовые возможности, то неудивительно, что они всегда могут склонить на свою сторону американский Сенат. 

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

— Что, по вашей информации, сейчас происходит в Косово? Как живут люди в сербских анклавах?

— На сегодняшний день на территории Европы — а возможно, и во всем мире — не существует другой нации, которая жила бы в таких условиях, в каких живут сербы на территории Косово и Метохии. Они находятся в сербских анклавах, но даже на территории анклавов у них нет никакой безопасности. А когда они выходят за границы своего анклава, чтобы добраться до другого анклава, или в больницу, или съездить в Сербию, то существует большая вероятность, что на них могут напасть албанцы.

Я считаю этих сербов героями, потому что они живут там в таких условиях со своими детьми. Албанцы через свои органы власти постоянно оказывают давление на сербов, вынуждая их оставить свои дома. В то же время мир практически ничего не делает для исполнения резолюции №1244 Совета Безопасности ООН, чтобы защитить сербов. В крае Косово, в городах Призрен и Джаковица (где я родился), в ходу поговорка «Нет сербов — нет проблем». Это идеология Гитлера. 

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

— Сегодня, спустя 20 лет после агрессии, удалось ли Сербии оправиться после этой войны? Какие шрамы в сознании сербов остались до сих пор?

— В моральном смысле эта агрессия была нечеловеческой. Потому что, когда в НАТО поняли, что боевыми средствами победить нашу армию они не могут, то они открыто начали бомбить гражданские цели. Руководители НАТО прямо говорили: «Сербию нужно вогнать в каменный век». Они бомбили телевидение в Белграде, город Ниш бомбили кассетными бомбами.

В городке Сурдулица, когда там был базарный день и было очень много народа, они выпустили по мосту ракету, убившую много людей. Потом они дождались, когда медики и военные начнут спасать раненых, и выпустили по ним вторую ракету.

Сербский генерал считает, что албанцы «унаследовали идеологию Гитлера»

Тогда Запад вообще совершил множество преступлений против человечности. Авиация НАТО обстреливала международные поезда, они бомбили школы, родильные дома и библиотеки. Насколько представители НАТО являются злом, можно понять из слов Марти Ахтисаари, когда он говорил, что «нашей военной целью в Сербии являются даже пшеничные поля, водопроводы и электрические сети». Все это они в итоге уничтожали, хотя все это гражданские объекты, которые по законам войны бомбить запрещено.

Поэтому легко понять, почему сербы никогда не простят и не забудут Западу эту агрессию. Ведь ее последствия мы испытываем по сей день.

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Автор: Василий Таран; Игорь Петрашевич; Белград — Косовска Митровица
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