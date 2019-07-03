Чимеевская чудотворная икона найдена после пожара в монастыре в Курганской области

Челябинск, 3 июля. Пропавшая при пожаре в Свято-Казанском Чимеевском монастыре икона Божией Матери найдена. Об этом сообщает пресс-служба Курганской епархии.

По данным пресс-службы, чудотворная икона Божией Матери была найдена после пожара в монастыре. Икона и ее оклад (накладное украшение на иконах – Прим. ФАН) сильно пострадали. Дальнейшую судьбу иконы смогут определить реставраторы, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что икона смогла пережить масштабный пожар, который произошел в 1770 году. Тогда икона чудом уцелела, однако обгорел ее верхний угол, а также остались ожоги на правой щеке Божией Матери.

Чудотворная икона Божией Матери привлекала в монастырь большое количество паломников. В летописях монастыря хранятся несколько сотен записей, свидетельствующих об исцелениях прихожан и паломников.

Ранее стало известно, что в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер. Возгорание быстро перекинулось на кровлю здания. Площадь пожара составила 165 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано через два часа после начала пожара.