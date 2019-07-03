ЛНР планирует собрать зерновых на 30% больше, чем в прошлом году

Аграрии Луганской народной республики планируют в этом году собрать на 25-30% больше зерновых, чем в прошлом году. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава республики в сопровождении министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Пронько ознакомился с ходом уборочной кампании зерновых культур, стартовавшей в Лутугинском районе ЛНР. Сев за руль комбайна, Пасечник лично поучаствовал в уборке зерна.

«В этом году урожай зерна ожидается приблизительно на 25—30% больше, чем урожайность прошлого года, — отметил глава республики. — Качество зерна, в общем, тоже будет очень высокое. В сравнении с прошлым годом немножко ниже, но в прошлом году мы побили вообще все рекорды. У нас процент продовольственного зерна от общей массы убранного составлял около 82—85 %. Это очень много. В этом году мы прогнозируем собрать продовольственного зерна примерно две третий от общей массы получаемого зерна».

Приводя эти прогнозы, Леонид Пасечник сослался на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР. Пасечник подчеркнул, что зерна, которое сейчас убирается, «абсолютно достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность республики, для того, чтобы обеспечить республику хлебом».

«Урожай выращен, урожай хороший, — подчеркнул глава ЛНР. — На сегодняшний день основная наша задача — быстро и качественно убрать выращенный нами урожай. Для этого мы предпринимаем все необходимые шаги. На территории Российской Федерации закуплены по лизингу новые комбайны, которые приспособлены под уборку как пшеницы, так и кукурузы, и подсолнечника. Это позволит ежедневно увеличить скорость уборки урожая».

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько рассказал, что первыми в республике начали уборочную кампанию 2019 года аграрии Краснодонского района, где на сегодняшний день уже убрано около 20% урожая озимой пшеницы.

«ЛНР приступила к уборке ранних зерновых, в том числе озимых сельскохозяйственных культур. Что касается темпов уборки, они более чем в два раза выше, чем в прошлом году. Как следствие, если говорить о валовом сборе зерна, на сегодня мы уже убрали практически в три раза больше, чем на ту же дату прошлого года», — подчеркнул министр.

По словам Пронько, в том, что уборка зерновых идет столь успешно, большая заслуга руководства ЛНР.

«Благодаря поддержке руководства республики, начиная с прошлого года аграриям было выделено несколько траншей для приобретения товарно-материальных ценностей, в том числе средств защиты растений, удобрений, семян и горюче-смазочных материалов. Таким образом, наши аграрии смогли в прошлом году в сжатые сроки провести сев озимых, хотя и были проблемы с влагой в почве», — подчеркнул Юрий Пронько.

Министр также отметил, что все хлебоприемные пункты ЛНР уже готовы и начали приемку зерна.