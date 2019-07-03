Путин поручил не допустить рост цен на товары первой необходимости в Иркутской области

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил не допустить рост цен на услуги и товары первой необходимости в районах, которые пострадали от паводка в Иркутской области. Об этом говорится в указе российского лидера о мерах по ликвидации последствий наводнения в регионе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава РФ также поручил правительству обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Кроме того, Кабмину предстоит обеспечить предоставление бюджету области субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, а также оказать поддержку в восстановлении посевных площадей. Президент распорядился в краткие сроки исправить повреждения мостов и дорог.

Правительство, согласно указу за подписью президента, разработает совместно с ЦБ РФ и государственными внебюджетными фондами механизм осуществления социальных выплат пострадавшим при наводнении гражданам.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов. Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил, что в результате наводнения в погибли 20 человек. Еще 15 считаются пропавшими без вести.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) считают, что причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Специалисты утверждают, что наводнение в регионе может повториться, пишет «Царьград».

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.

Президент России подчеркнул, что выплаты пострадавшим нужно начать незамедлительно. Как сообщает «Ридус», российский лидер также поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости направить армию в Иркутскую область.