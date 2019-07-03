Путин поручил считать наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в среду издал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Согласно документу, наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального характера. В связи с этим президент распорядился установить особый уровень реагирования.

Для ликвидации последствий ЧС будут привлечены «Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования».

Путин также поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на капремонт поврежденного жилья. Для тех, кто полностью лишился жилья также предусмотрены выплаты.

Кабмину поручено обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов и принять меры по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости.

Правительству, согласно документу, предстоит докладывать главе государства о проделанной работе ежемесячно.

Сильные дожди в Иркутской области вызвали увеличение уровня воды в реках. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Тайшетском и Куйтунском районах. В зону бедствия попали более 6,7 тысячи жилых домов.

По предварительным данным, жертвами наводнения стали 20 человек. Судьба еще 8 остается неизвестной. В медицинских учреждениях находятся 200 человек, в том числе 41 ребенок. На данный момент из-за паводка в Иркутской области без электричества остаются 8,4 тысячи человек.

Как сообщала «Газета.ру», трупы животных, затопленные свалки, разрушенные канализации — все это в условиях жаркой погоды грозит эпидемией. Местным жителям рекомендовали пить только кипяченую воду, Минздрав начал проводить массовую вакцинацию.

По данным на утро среды, на территории трех районов Иркутской области оставались подтопленным 31 населенный пункт. Это 3,4 тысячи жилых домов, в которых проживают практически 8,2 тысячи человек. Уровень воды в реках области, где прошел паводок, продолжает уменьшаться.