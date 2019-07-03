В Мурманске прошло отпевание погибших в Североморске моряков. ФАН-ТВ 

В Мурманском храме «Спас на водах» прошло отпевание моряков, погибших в Североморске 1 июня, сообщает очевидец. О пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате стало известно накануне. Он начался во время батиметрических измерений. Жертвами трагедии стали 14 человек.

«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России», — рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подчеркивается, что погибшие проявили храбрость и героизм. Как стало известно в среду, 3 июля, военные, жертвуя жизнями, спасли из горящего аппарата гражданского специалиста.