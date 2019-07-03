В Мурманске прошло отпевание погибших в Североморске моряков. ФАН-ТВ
В Мурманском храме «Спас на водах» прошло отпевание моряков, погибших в Североморске 1 июня, сообщает очевидец. О пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате стало известно накануне. Он начался во время батиметрических измерений. Жертвами трагедии стали 14 человек.
«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России», — рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Подчеркивается, что погибшие проявили храбрость и героизм. Как стало известно в среду, 3 июля, военные, жертвуя жизнями, спасли из горящего аппарата гражданского специалиста.
«Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа. Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — сообщили в Министерстве обороны.