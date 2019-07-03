Минобороны РФ опубликует имена погибших в Североморске подводников

Москва, 3 июля. Министерство обороны РФ опубликует список моряков-подводников, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ в понедельник.

«В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что среди погибших были семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Пожар произошел в понедельник на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Североморске во время батиметрических измерений. Жертвами трагедии стали 14 человек.

Как ранее сообщил глава Минобороны РФ, моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Подводники эвакуировали из загоревшегося отсека гражданское лицо — представителя промышленности.

Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание с главой российского оборонного ведомства. Путин поручил Шойгу отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего. Кроме того, президент РФ поручил оказать помощь семьям погибших моряков.

В ходе рабочей поездки в Североморск Шойгу провел совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата. Глава Минобороны РФ поручил в кратчайшие сроки восстановить научно-исследовательский глубоководный аппарат ВМФ РФ.