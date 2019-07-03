США доставили в Хасаку новое нефтяное оборудование для обескровливания Сирии

Сирийские информационные агентства распространили сообщения о прибытии очередного конвоя международной коалиции на восточный берег Евфрата с территории Ирака. Порядка 250 грузовиков остановились на американской военной базе в пригороде Хасаки. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Новостные сайты пишут, что американцами в Сирию доставлена большая партия оборудования для буровых установок, расположенных у реки Евфрат.

Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на протяжении нескольких лет использовали нефтяные месторождения как основной источник финансирования. Караваны бензовозов уходили в Ирак и Турцию.

Теперь после разгрома «халифата» сирийская нефть перешла в руки иностранных частных военных компаний и радикалов Сирийских демократических сил (SDF). Незаконная добыча нефти продолжилась. Сейчас оккупационные власти занимаются переоборудованием производства для наращивания объемов добычи.

Картинка американского присутствия на восточном берегу Евфрата постепенно обретает четкость. Модернизация нефтяной отрасли и переброска дополнительного контингента военнослужащих в Сирию дают ясно понять, что Белый дом не собирается уходить. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опять обманул весь мир.

США никогда не боролись с терроризмом. Пока «Исламское государство» находилось под полным контролем заокеанских спецслужб, всех все устраивало. Вашингтон вкладывал миллионы долларов в «халифат». Но лидеры террористов допустили принципиальную ошибку — чересчур «поверили в себя». Боевики думали, что деньги принесут им полноправную власть. Это, однако, не входило в планы Вашингтона.

К тому же, Российская Федерация пришла на помощь законной власти в Сирии в деле борьбы с ИГ1 в тот момент, когда конец казался неизбежным. В результате Сирийская арабская армия (САА) благодаря ВКС РФ восстановила контроль над большей частью территории страны.

Американцы остались только в Ат-Танфе и в районах за Евфратом, где есть крупные залежи ресурсов. Остальное их не интересует. Манипуляция энергетической составляющей сирийской экономики позволяет оказывать серьезное давление на правительство САР. Те, кто пытаются вывозить нефть в центральные и западные провинции страны, автоматически становятся контрабандистами и подвергаются преследованию со стороны проамериканских боевиков.

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, данные сообщения еще раз подтверждают, что теперь можно окончательно забыть обещания Трампа свернуть кампанию в Сирии, данные еще в прошлом году. Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Это решение было почти целиком нивелировано еще путем давлением со стороны союзников США, значительной части американского истеблишмента и даже самого окружения лидера Штатов. В результате это постановление президента было быстро отыграно назад за счет увеличения контингента, а также изменения цели пребывания. Сейчас Пентагон утверждает, якобы его главная задача в САР — борьба с остатками ИГ, но в действительности американцы будут оставаться там как минимум до тех пор, пока сохраняет присутствие Иран», — считает наш собеседник.

В таких условиях незаконная добыча энергоресурсов является для Вашингтона серьезным подспорьем, покрывающим значительную долю расходов на дорогостоящую интервенцию в арабскую республику.

«Американцы стремятся замкнуть экспорт нефти на курдов, чтобы все добытые углеводороды проходили через зависимые от США структуры SDF. Это не всегда удается, и множество баррелей утекает через частных контрабандистов в соседние страны или в подконтрольные Дамаску районы. Поэтому Соединенные Штаты, конечно, рассчитывают владеть нефтяной монополией за Евфратом, чтобы покрывать издержки и обеспечивать экономическую почву для Рожавы, которая, по их замыслам, должна оторваться от остальной части арабской республики и стать базой американцев на Ближнем Востоке», — закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.