Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Москва, 3 июля. Пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

Согласно представленным на сайте данным, проблемы в работе Instagram начались с 8.45 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (15.45 по московскому времени). Проблемы в функционировании Facebook зафиксировали примерно на час позже.

Больше всего жалоб на неполадки в работе социальных сетей поступило от пользователей из США, Великобритании, Франции, Нидерладов и Германии. В России со сбоями в Instagram столкнулись в большинстве своем москвичи.

О проблемах в работе мессенджера WhatsApp сообщили жители европейских стран, а также пользователи из Латинской Америки. Так, 78% заявили о сбоях в отправке и получении сообщений, 19% пожаловались на плохое соединение, а 1% пользователей и вовсе не смогли войти в систему.

Ранее россияне пожаловались на перебои в работе сервисов компании «Яндекс». 84% пользователей, сообщивших о проблеме, не смогли открыть сайт, еще 12% заметили проблемы с работой почты, а 2% пожаловались на проблемы с сервисом «Яндекс. Деньги».

С проблемами столкнулись жители столицы, Петербурга, Новосибирска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга и других российских городов.

Накануне стало известно о том, что власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на 2 миллиона евро за предоставление недостоверных данных о противозаконном контенте.