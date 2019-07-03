Начальник главка МЧС Москвы Денисов назначен заместителем главы ведомства

Москва, 3 июля. Заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что генерал-полковник Илья Денисов назначен на должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, данный указ освобождает Денисова от должности начальника главного управления МЧС по Москве.

С 2008 по 2011 год Денисов являлся главой управления организации службы, подготовки и применения сил центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Москве. В 2011 году Денисов был назначен на должность главы управление пожарно-спасательных сил московского главка МЧС. В 2012 году он возглавил Северо-Западный региональный центр МЧС РФ. С 2015 года Денисов работал в должности начальника главного управления МЧС по Москве.