Немецкий эксперт объяснил, почему Канада не принимает жителей Донбасса с росскими паспортами

Оттава, 3 июля. Немецкий эксперт Александр Рар объяснил, почему Канада отказалась принимать у себя жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила об отказе принимать жителей Донбасса с российскими паспортами. Она призвала западные страны последовать тому же примеру.

При этом Фриланд не уточнила, каким образом Канада будет определять, у кого есть такие паспорта. Дипломат только пояснила, что «возможности есть».

Немецкий политолог считает, что решение канадских властей противоречит демократии. Он назвал действия Оттавы «приемом времен холодной войны».

«Наказывать простых людей за политику других государств. Ничем хорошим это, конечно, не пахнет», — отметил Рар, его слова передает «360».

Рар напомнил, что у Христи Фриланд украинские корни. Диаспора украинцев в Канаде очень сильная, они имеют политический вес.

Именно поэтому Оттава прочно занимает проукраинскую позицию, даже готова ради этого нарушить правовые нормы, резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что российские паспорта получили более двух тысяч жителей ДНР. Им выдаются документы по упрощенной процедуре. По словам президента РФ Владимира Путина, эта мера носит гуманитарный характер, поскольку на Украине нарушаются права жителей Донбасса.