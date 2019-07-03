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Двух россиянок задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

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Двух женщин с девятью детьми задержали в Турции по подозрению в причастности к ИГ

Анкара, 3 июля. Силы безопасности Турции задержали двух женщин, они находились в розыске Интерпола по подозрению в причастности к террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Anadolu.

Как сообщает агентство, женщины, предположительно, являются россиянками. Они были схвачены в турецкой провинции Шанлыурфа вместе с девятью детьми. По данным агентства, женщины попали в Турцию из Сирии после того, как их мужья были ликвидированы. Они планировали отправиться в Россию.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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