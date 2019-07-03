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Минсельхоз РФ сможет получить право регулировать сбор ягод и грибов

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Минсельхоз РФ сможет получить право регулировать сбор ягод и грибов

Москва, 3 июля. Министерство сельского хозяйства РФ сможет получить право вырабатывать госполитику и регулировать рынок дикоросов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ подразумевает внесение изменений в положение о Минсельхозе. Так, ведомство сможет заниматься регулированием деятельности по сбору, переработке и обороту дикорастущих пищевых ресурсов. Речь идет о лесных плодах, ягодах, грибах и многом другом.

В зону ответственности министерства также войдет переработка и оборот лекарственных растений, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что закрепление полномочий за ведомством позволит обеспечить эффективность работы по регулированию отрасли, решить проблемы в данной сфере.

Минсельхоз РФ сможет получить право регулировать сбор ягод и грибов

Напомним, в конце января министерство сельского хозяйства РФ включило в обновленную версию Доктрины продовольственной безопасности минимальную норму обеспеченности фруктами, ягодами и овощами отечественного производства. Кроме того, в новой версии документа была увеличена доля отечественного сахара и растительного масла на российском рынке.

В рамках новой доктрины доля фруктов и ягод отечественного происхождения на российском рынке должна быть не менее 70%, а овощей — не менее 90%. Повышение затронуло также рыбу и рыбную продукцию, их доля должна составлять около 85%.

В апреле глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом перед депутатами Госдумы поручил разработать меры по поддержке отечественных производителей ягод и фруктов в их конкурентной борьбе с импортерами.

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Автор: Екатерина Кухарева
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