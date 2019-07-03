Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. События дня. ФАН-ТВ

Приостановка ДРСМД Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это вынужденный и ответный шаг. Еще с советских времен наша страна строго следовала всем пунктам соглашения, а за ее спиной в США занимались самоуправством. Размещали свои системы вооружений, многие из которых грубо нарушают положения документа. Вероятно, чтобы «замести следы» Штаты начали свою игру. Они заявили, что у России есть ракеты комплекса «Искандер», дальность которых якобы превышает 500 км. Наша страна сразу же отвергла эти претензии. А в США не предоставили никаких доказательств. Впрочем, где бы они их взяли? Голословные обвинения Дональда Трампа привели к решительным действиям. В феврале США сообщили о приостановке своих обязательств в рамках договора. Владимир Путин не раз призывал Штаты вернуться к диалогу. Ведь речь идет о глобальной безопасности. Но Вашингтону, похоже, все равно. России пришлось дать зеркальный ответ. Но наша страна не бесповоротно обрывает договор. В документе сказано, что решение о возобновлении действия ДРСМД принимает президент. А он, как и прежде, готов к диалогу.

Трагедия в Североморске Слова поддержки семьям, погибших в Североморске подводников, приходят со всего мира. Свои соболезнования выразил папа римский Франциск, представители Евросоюза и посольства США в России. Ужасная трагедия произошла 1 июля. На научно-исследовательском глубоководном аппарате, где моряки проводили важные исследования по изучению гидросферы, произошел пожар. Он унес жизни 14-ти подводников. До сегодняшнего дня было известно лишь это. Но министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подробностях трагедии. Оказалось, что моряки совершили героический поступок, ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания. «В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — подчеркнул министр обороны. Напомним, в составе команды было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Все погибшие будут представлены к государственным наградам.