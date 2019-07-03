Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. События дня. ФАН-ТВ

Приостановка ДРСМД
Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это вынужденный и ответный шаг. Еще с советских времен наша страна строго следовала всем пунктам соглашения, а за ее спиной в США занимались самоуправством. Размещали свои системы вооружений, многие из которых грубо нарушают положения документа. Вероятно, чтобы «замести следы» Штаты начали свою игру. Они заявили, что у России есть ракеты комплекса «Искандер», дальность которых якобы превышает 500 км. Наша страна сразу же отвергла эти претензии. А в США не предоставили никаких доказательств. Впрочем, где бы они их взяли? Голословные обвинения Дональда Трампа привели к решительным действиям. В феврале США сообщили о приостановке своих обязательств в рамках договора. Владимир Путин не раз призывал Штаты вернуться к диалогу. Ведь речь идет о глобальной безопасности. Но Вашингтону, похоже, все равно. России пришлось дать зеркальный ответ. Но наша страна не бесповоротно обрывает договор. В документе сказано, что решение о возобновлении действия ДРСМД принимает президент. А он, как и прежде, готов к диалогу.
Трагедия в Североморске
Слова поддержки семьям, погибших в Североморске подводников, приходят со всего мира. Свои соболезнования выразил папа римский Франциск, представители Евросоюза и посольства США в России. Ужасная трагедия произошла 1 июля. На научно-исследовательском глубоководном аппарате, где моряки проводили важные исследования по изучению гидросферы, произошел пожар. Он унес жизни 14-ти подводников. До сегодняшнего дня было известно лишь это. Но министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подробностях трагедии. Оказалось, что моряки совершили героический поступок, ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания.
«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — подчеркнул министр обороны.
Напомним, в составе команды было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Все погибшие будут представлены к государственным наградам.
Новый спикер Европарламента
В Европарламенте выбрали нового спикера. Им стал итальянский политик, журналист Давид-Мария Сассоли. На высоком посту он проведет два с половиной года. К единому решению члены Европарламента пришли не сразу. В первом туре голосования не удалось избрать нового спикера. По итогам второго тура необходимую поддержку получил Сассоли. Уже в новой должности политик порассуждал об отмене антироссийских санкций. Он отметил, что никаких предложений по пересмотру уже принятых решений не поступало. У спикера «есть свои идеи» на этот счет, но о них он пока умолчал. Впрочем, утверждает «черный список» Совет ЕС, у Европарламента таких полномочий нет.
«Мне кажется, сейчас никаких изменений здесь нет, нет изменения политической ориентации ни со стороны Евросовета, ни со стороны Еврокомиссии, ни со стороны фракций Европарламента», — отмечает новый глава Европарламента.
Напомним, что Евросоюз продлил санкции против России до 31 января следующего года. Это решение единогласно поддержали все лидеры Евросоюза. Ограничительные меры касаются энергетической, оборонной, финансовой сфер экономики. В МИД России уже неоднократно заявляли, что это неконструктивные и незаконные игры Совета Европы. Повлияют ли идеи нового спикера на отношение Евросоюза к России? И вообще, выскажет ли он их? Пока об этом судить рано.