Сотрудничество России и Африки сформирует будущее мира

Экономическое сотрудничество России со странами Африканского континента позволит увеличить долю несырьевого экспорта и реализовать майские указы президента Владимира Путина, а привлечение африканских студентов к обучению в РФ — сыграть роль в формировании будущего мира. Таким образом директор Института Африки РАН Ирина Абрамова прокомментировала предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина по развитию партнерских отношений с соответствующей группой стран.

В кулуарах Второго Международного форума «Развитие парламентаризма» эксперт объяснила, зачем спикер парламента предложил сотрудничество в электроэнергетики и машиностроении, как парламент может помочь в налаживании контактов бизнесменов разных стран, а также зачем нужна законодательная поддержка программ по изучению русского языка.

«Сотрудничество России с Африкой является перспективным направлением как для стран Африки, так и для России. В майских указах поставлена задача довести долю своего несырьевого экспорта до 250 млрд долларов, а если мы возьмем структуру своего экспорта с африканскими странами, то как раз она на 70% состоит не из сырьевых товаров», — заявила Абрамова.

По словам члена президиума РАН, африканский рынок является интересным для российских предприятий, которые планируют расширить свою деятельность.

«И это касается не только продукции машиностроения. Это касается также высоких, цифровых, технологий, в которых заинтересованы африканские страны, сферы развития энергетики, электросети, медицины, производства нефтехимии и удобрений — всего, что Россия может для них сделать», — добавила она.

Это вся линейка товаров, которые достаточно качественно и дешево производятся в России, уточнила Абрамова.

«Что касается образования — для России важно принимать как можно больше африканских студентов, потому что Африка является одним из наиболее молодых континентов, а будущее мира определяет молодежь», — пояснила собеседница ФАН.

Доля африканской молодежи в мире будет расти. Следовательно, в значительной степени будущее мира будет определять африканская молодежь, считает член президиума РАН.

«Люди, которые будут учиться у нас, учиться на русском языке, по сути дела будут проводниками и нашими большими друзьями. Принимая африканских студентов, мы формируем африканскую элиту, которая принимает решения. Если она будет говорить на русском языке, значит, отношения России с Африкой будут развиваться очень успешно», — обратила внимание Абрамова.

Участница форума также пояснила, о какой поддержке бизнес-проектов России и Африки говорил Володин.

«Поскольку парламенты принимают законы, видимо, на законодательном уровне нужно обеспечить законодательную поддержку деятельности предпринимателей. Это касается и инвестиционного законодательства, и таможенного законодательства, и очень многих других аспектов, которые в той или иной степени связаны с торгово-экономическим сотрудничеством между нашими странами», — резюмировала Абрамова.

О необходимости реализации инициатив спикера ФАН заявили и сами представители стран африканского континента. Так, заместитель министра по делам государственных предприятий Республики Намибия Веикко Некунди назвал развитие отношений двух стран очень важной темой.

«Еще с советских времен нам оказывается помощь. Во время борьбы Намибии за независимость оказывалась военная поддержка повстанцам, за что мы очень благодарны. Мы очень ценим участие России и сейчас, когда наши отношения продолжают развиваться», — заявил Некунди.

Для Намибии как государства очень важны отношения со своими торговыми партнерами, в частности, с Россией. Благодаря такому сотрудничеству есть возможность индустриализировать сельское хозяйство и другие отрасли экономики, добавил он.

По словам замминистра, представители его страны с нетерпением ожидают возможности конкретизировать механизмы сотрудничества в торговле, чтобы продолжить индустриализацию своей экономики.

«Намибийский народ и намибийское государство готовы сотрудничать с Россией в торговле и не только», — резюмировал собеседник ФАН.

Аналогичную точку зрения озвучила и председатель сената Экваториальной Гвинеи Тереса Эфуа Асангоно. В частности, она отметила, что отношения между странами строятся давно, а форум стал возможностью для их дальнейшего развития. По мнению спикера, у Африки много ресурсов, которые необходимо использовать на условиях соблюдения политики невмешательства.

«Это очень интересно наладить отношения между Россией и Африкой, в частности, Экваториальной Гвинеей, во всех сферах», — отметила представительница страны.

При этом она также обратила внимание, что готова выслушать все предложения, направленные на повышение качества образования.

«Мы считаем, что Россия может сыграть важную роль в развитии экономики Экваториальной Гвинеи», — подытожила председатель сената.

Напомним, в Москве завершил работу инициированный Госдумой второй международный форум «Развитие парламентаризма». В этом году в нем приняли участие представители 132 государств.

В рамках форума также была проведена конференция «Россия — Африка», для участия в которой приехали 37 африканских делегаций, 25 из них возглавили спикеры парламентов.