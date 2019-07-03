Алибасов предоставил новые доказательства, чтобы развеять слухи об инсценировке отравления

Москва, 3 июля. Продюсер Бари Алибасов посетил ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкомразвития России», чтобы подтвердить диагноз, сообщил PR-директор Вадим Горжанкин.

Ранее ряд СМИ обвинили Бари Алибасова в том, что он якобы инсценировал отравление. Что развеять слухи, продюсер прошел обследование в двух авторитетных медучреждениях и предоставил доказательства.

Гастроэнтеролог сделал гастроскопию, которая подтвердила наличие у Алибасова химического ожога пищевода 3-4 степени и язвенно-некротического эзофагита. В заключении врача указано, что такие повреждения могут быть получены из-за «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ».

«Бари Каримовичу предписали строгую диету и прием лекарств. Он должен явиться на повторный прием через три-четыре недели», — сказал Горжанкин.

PR-директор отметил, что понимает причину негативных новостей. Такой пиар более рейтинговый, поэтому в погоне за рейтингами СМИ не видят меру.

Алибасов, его сын и Горжанкин снялись в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле», в ходе которой они прошли проверку на детекторе лжи.

«Мы пока не видели смонтированный вариант, но во всем чувствовалось предвзятое отношение. Буквально все перевернули с ног на головы в угоду рейтингам», – сказал Алибасов.

Ранее дочь супруги Алибасова Ольга Шукшина заявила, что причиной отравления продюсера мог стать алкоголь. При этом сын Алибасова утверждает, что продюсер «пьет только по работе».