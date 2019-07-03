Российские паспорта получили более двух тысяч жителей ДНР

Москва, 3 июля. Более двух тысяч жителей Донецкой народной республики получили российское гражданство. Об этом сообщил глава миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.

«Более двух тысяч уже получили паспорт гражданина Российской Федерации. На российский паспорт подали документы более 13 тысяч человек», — пояснил Краснощека.

По его словам, выдача российских паспортов жителям ДНР осуществляется в специализированных центрах, которые расположены в населенных пунктах Покровское и Новошахтинск в Ростовской области. Там же осуществляется прием документов уполномоченными лицами ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении​ процедуры выдачи российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подчеркнул, что данная мера носит гуманитарный характер, так как Россия не может оставаться в стороне, когда нарушаются гражданские права жителей ДНР и ЛНР. При этом президент отметил, что данное решением не направлено на создание проблем для властей Украины.

2 июля Владимир Путин поручил МВД РФ провести анализ ситуации с упрощенной выдачей российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, а также при необходимости внести предложения по предоставлению преференций.

Ранее стало известно,что президент России упростил процедуру предоставления российского гражданства иностранным специалистам. Закон сокращает с трех лет до одного года необходимый для получения гражданства РФ срок работы иностранных граждан по специальностям, которые внесены в соответствующий перечень.