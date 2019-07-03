Путин снял с должностей трех генералов

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин в среду уволил трех генералов. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев освобождены от должностей.

Кроме того, покинул свой пост по указу Путина заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.

Российский лидер этим же указом произвел несколько назначений, отметило «Утро.ру». Так, например, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов занял должность заместителя главы МЧС, а Александр Юрчин, полковник полиции, теперь возглавляет НПО «Специальная техника и связь» МВД.

Путин также назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Подмосковья.