Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин снял с должностей трех генералов

51
0 Оставить комментарий

Путин снял с должностей трех генералов

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин в среду уволил трех генералов. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев освобождены от должностей.

Кроме того, покинул свой пост по указу Путина заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков. Генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин уволен с военной службы.

Российский лидер этим же указом произвел несколько назначений, отметило «Утро.ру». Так, например, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов занял должность заместителя главы МЧС, а Александр Юрчин, полковник полиции, теперь возглавляет НПО «Специальная техника и связь» МВД.

Путин также назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Подмосковья.

infox - new
Автор: Данила Копп
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров