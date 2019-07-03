Россия и Италия подпишут большой пакет документов во время визита Путина

Москва, 3 июля. На полях переговоров президента России Владимира Путина в Италии планируется подписание большого пакета двусторонних документов, сообщили в Кремле.

Визит президента России в Италию запланирован на 4 июля. В рамках поездки у главы России состоятся ряд встреч, в частности с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте, экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и другими политиками. Путин также примет участие в заседании российско-итальянского форума гражданских обществ.

«Италия — один из наших важнейших партнеров в Европе, — заявил помощник президента Юрий Ушаков. — Мы ведем масштабные проекты в различных сферах».

В Кремле отметили, что стороны будут обсуждать сотрудничество в различных сферах — от культуры до экономики. В последние два года в экономических отношениях стран наметилась положительная динамика. В прошлом году товарооборот вырос на 13% и достиг 27 миллиардов долларов.

«Тем не менее, эти показатели не устраивают и нас, и, я уверен, итальянских партнеров», — считает Ушаков.

На полях переговоров президента Путина в Италии планируется подписание большого пакета двусторонних документов, заметили в Кремле.

В состав российской делегации в Италии войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие представители бизнеса и власти.