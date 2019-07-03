Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Россия и Италия подпишут большой пакет документов во время визита Путина

36
0 Оставить комментарий

Россия и Италия подпишут большой пакет документов во время визита Путина

Москва, 3 июля. На полях переговоров президента России Владимира Путина в Италии планируется подписание большого пакета двусторонних документов, сообщили в Кремле.

Визит президента России в Италию запланирован на 4 июля. В рамках поездки у главы России состоятся ряд встреч, в частности с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте, экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и другими политиками. Путин также примет участие в заседании российско-итальянского форума гражданских обществ.

Россия и Италия подпишут большой пакет документов во время визита Путина

«Италия — один из наших важнейших партнеров в Европе, — заявил помощник президента Юрий Ушаков. — Мы ведем масштабные проекты в различных сферах».

В Кремле отметили, что стороны будут обсуждать сотрудничество в различных сферах — от культуры до экономики. В последние два года в экономических отношениях стран наметилась положительная динамика. В прошлом году товарооборот вырос на 13% и достиг 27 миллиардов долларов.

«Тем не менее, эти показатели не устраивают и нас, и, я уверен, итальянских партнеров», — считает Ушаков.

На полях переговоров президента Путина в Италии планируется подписание большого пакета двусторонних документов, заметили в Кремле.

В состав российской делегации в Италии войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие представители бизнеса и власти.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров