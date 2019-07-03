Путин обсудит с папой римским диалог церквей, ситуацию в Сирии и на Украине

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин посетит Ватикан с официальным визитом в четверг. Российский лидер планирует обсудить с папой римским диалог церквей, ситуацию в Сирии и на Украине, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в ходе визита Путина в Ватикан запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между российским Минздравом и профильной структурой Ватикана. Помощник президента РФ добавил, что диалог между Русской православной церковью и Римской католической церковью является неотъемлемой частью взаимоотношений РФ и Ватикана, поэтому Путин и папа римский затронут этот вопрос.

Кроме того, на встрече Путина и папы римского будут подняты и важные международные вопросы. Ушаков подчеркнул, что президент РФ и папа римский имеют схожие позиции в таких вопросах, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических и техногенных катастроф, защита христиан в зоне конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного, межцивилизационного диалога.

Ожидается, что в ходе визита Путина в Ватикан стороны обсудят урегулирование в Сирии, в том числе скорейшее создания гражданской инфраструктуры, оказание гуманитарной помощи сирийцам, восстановление христианских святынь и объектов в Сирии. Кремль также рассчитывает на обсуждение ситуации на юго-востоке Украины, в том числе реализацию проектов по линии Римской католической церкви в Донбассе.

Ушаков отметил, что Путин не планирует приглашать папу римского посетить Россию с официальным визитом. Помощник президента РФ напомнил, что папа римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви, поэтому важно учитывать межцерковную составляющую отношений.