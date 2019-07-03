Путин во время визита в Италию посетит Берлускони

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Рим в четверг проведет встречу с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Берлускони станет завершающим мероприятием программы, после нее глава российского государства отправиться в Россию, отметил Ушаков. Он добавил, что «это чисто дружеская встреча».

«Это будет продолжение дружеских неформальных контактов», — сказал помощник Путина, говоря о характере предстоящих контактов.

Ушаков также напомнил, что президент РФ и итальянский политик поддерживают постоянный контакт, созваниваются, Берлускони часто приезжает в Россию, сообщил РИА Новости.

Президент России в четверг прибудет в Италию, где проведет ряд переговоров. Глава государства встретится в том числе с Папой Римским Франциском.