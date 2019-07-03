Путин не будет приглашать папу римского в Россию

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин посетит Ватикан с официальным визитом в четверг. Глава государства не планирует передавать папе римскому Франциску приглашение приехать в Россию, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, на данный момент вопрос о визите папы римского в Россию не стоит. Помощник президента РФ предположил, что ни РФ, ни Ватикан этот вопрос ставить не будут. Ушаков напомнил, что папа римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви.

«Надо принимать во внимание межцерковную составляющую наших отношений. Вопрос должен рассматриваться вместе с представителями наших церквей», — сообщили в Кремле.

Ранее информацию об аудиенции президента РФ в Ватикане официально подтвердил врио главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти. Последний раз Путин общался с папой римским в 2015 году. Тогда на повестку встречи стороны вынесли двусторонние отношения России и Италии, а также ряд острых международных проблем.