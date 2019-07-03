В Совфеде спрогнозировали развитие событий после выхода России из ДРСМД

Москва, 3 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал приостановку участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД, напомнил Infox.ru. Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 3 июля, сообщило «Утро.ру».

Клинцевич, комментирую приостановку участия РФ в соглашении, заявил, что это «должно было неминуемо произойти в ответ на действия США».

«Сегодня, прогнозируя дальнейшее развитие события, можно с полной уверенностью утверждать, что США не получат односторонних стратегических преимуществ, на которые они, видимо, рассчитывали, выходя из договора», — добавил член Совета Федерации.

Он также отметил, что после приостановления участия Москвы в ДРСМД мир не стал безопаснее, и ответственность на этом лежит исключительно на Вашингтоне.

Напомним, в прошлом году американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из соглашения, поскольку Россия якобы нарушает ДРСМД. В то же время МИД РФ неоднократно уличал именно Вашингтон в нарушении договора. Москва все обвинения американской стороны отвергает.

В феврале США объявили о выходе из ДРСМД, затем такой же шаг сделала Москва — заявила о приостановке участия России в соглашении.