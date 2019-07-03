Путин передал Меркель и Си Цзиньпину приглашения на празднование 75-летия Победы

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин передал приглашения на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Буквально в ближайшие дни мы направим официальные приглашения очень большому числу столиц», — указал дипломат.

Ушаков отметил, что в настоящее время список приглашенных на торжественные мероприятия прорабатывается.

«Мы планируем пригласить достаточно широкий круг лиц», — уточнил помощник президента РФ.

Дипломат напомнил, что Путин во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, которая прошла в среду, упомянул, что Россия «будет с большим размахом отмечать одно из самых крупных событий ХХ века». Путин, отметим, указал, что будет подготовлена масштабная программа торжеств.

Ранее на саммите G20 в японской Осаке российский лидер пригласил на празднование американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома пообещал серьезно обдумать возможность визита в Москву в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях.

Кроме того, глава РФ пригласил на празднование французского коллегу Эммануэля Макрона, который также присутствовал на саммите G20 в Японии. Путин в свою очередь пообещал президенту принять участие в Парижском форуме мира.

Макрон уже дал обещание приехать в Москву. По его словам, празднование 75-летия Победы важно для Франции.