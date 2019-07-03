Адвокат назвал «большим праздником» развод Аршавина и Казьминой

Санкт-Петербург, 3 июля. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что бывший футболист Андрей Аршавин и Алиса Казьмина официально в разводе.

Красносельский районный суд Петербурга расторг брак Аршавина и Казьминой. Правозащитник бывшей супруги футболиста порадовался тому, что бракоразводный процесс завершен.

«Это большой праздник для нас», — сказал Добровинский, его цитируют Nation News.

Он добавил, что суд удовлетворил материальные требования Алисы Казьминой. Двухлетняя дочь Аршавина останется жить с матерью, футболисту придется платить алименты на ребенка.

«Мы хотели одну восьмую, мы получили алименты», — прокомментировал адвокат.

Добровинский отметил, что впереди суд по разделу имущества. В конце июня сообщалось, что дочь Аршавина не берут в детский сад из-за отсутствия прописки.

Адвокат пожаловался, что отец уже давно не видел ребенка. Он не навестил Есеню даже в день ее рождения. Адвокаты Казьминой хотят подсчитать доходы бывшего футболиста, который платит налоги в Казахстане.

Аршавин закончил спортивную карьеру осенью 2018 года, сейчас он тренирует юношескую команду U-15 в академии петербургского клуба «Зенит».