Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошла трагедия

Североморск, 3 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу восстановить научно-исследовательский глубоководный аппарат ВМФ РФ, на котором произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что Шойгу в ходе рабочего визита в Североморск провел совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата.

«Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — сообщили в МО РФ.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в понедельник во время батиметрических измерений. Жертвами трагедии стали 14 военных. Как ранее сообщил Шойгу, семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое — капитанами второго ранга. Глава оборонного ведомства добавил, что моряки эвакуировали из загоревшегося отсека гражданское лицо — представителя промышленности.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с министром обороны. Путин поручил Шойгу отправиться на место трагедии для установления причин произошедшего. Глава МО РФ уведомил президента, что расследование причин трагедии возложено на комиссию под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Российский лидер также поручил Шойгу оказать помощь и поддержку семьям 14 погибших моряков.