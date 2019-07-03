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Шойгу провел совещание с разработчиком глубоководного аппарата, на котором погибли подводники

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Шойгу провел совещание с разрабочиком глубоководного аппарата, на котором погибли подводники

Москва, 3 июля. Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание с представителями компании-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором в результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Глава оборонного ведомства встретился с представителями компании-разработчика в Североморске.

Накануне Минобороны сообщило, что в территориальных водах России 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников. Глава государства Владимир Путин поручил Шойгу лично отправиться в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь семьям погибших.

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Автор: Данила Копп
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