Шойгу провел совещание с разрабочиком глубоководного аппарата, на котором погибли подводники

Москва, 3 июля. Глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание с представителями компании-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата, на котором в результате пожара погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава оборонного ведомства встретился с представителями компании-разработчика в Североморске.

Накануне Минобороны сообщило, что в территориальных водах России 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников. Глава государства Владимир Путин поручил Шойгу лично отправиться в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь семьям погибших.