Главные новости 3 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 3 июля.

В Интернете появилось видео, в котором грузинские националисты напали на автомобиль с туристами из России. В Совфеде прокомментировали видео нападения на российскую семью в Грузии.

Здоровье Анджелины Джоли вновь беспокоит поклонников, на днях артистка упала в обморок и загремела в калифорнийскую больницу. Анджелину Джоли госпитализировали после истощения.

Совместное фото с певицей опубликовала в Сети актриса Олеся Судзиловская. Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве.

Создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон умер в возрасте 105 лет. Смерть наступила по естественным причинам. Аниматор мультфильма «Дамбо» умер в возрасте 105 лет.

Один из задержанных «рисовальщиков» подписей в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь рассказал о своей работе Работник «фермы подписей» рассказал, как подделывали листы за Любовь Соболь.

Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине с цитаты президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Канады процитировала Путина на встрече с Зеленским.

Группа ученых провела исследование и составила список из 15 факторов, которые увеличивают риск преждевременной смерти. Ученые назвали самые опасные пищевые привычки.

Кирил Терешин, известный как «Руки-базуки» начал сбор денег на операцию по спасению от бицепсов, «накачанных» с помощью масла. «Синтоловый качок» Терешин просит деньги на операцию для спасения «рук-базук».

Депутат Верховной рады Украины предположил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира в Донбассе. Депутат Верховной рады сравнил Зеленского с Наполеоном.

Дерматолог Марта Орлова рассказала, как российской певице Алле Пугачевой удается выглядеть моложе. Косметолог рассказала, как Пугачевой удается выглядеть на 20 лет моложе.