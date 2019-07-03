Донбасс сегодня: диверсанты ВСУ получили по зубам от ДНР, Киев прокололся на фейке

Донбасс, 3 июля. Морская пехота ВСУ понесла серьезные потери в Донецкой области. В ДНР горят дома после обстрелов из украинских гаубиц. В Донецке опровергли информацию штаба ООС про обстрел машины медиков ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Интенсивность огня украинских силовиков по территории Донецкой народной республики продолжает расти. Растут и калибры применяемых войсками Киева орудий. По информации донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувший вторник зафиксирован 31 обстрел со стороны частей ВСУ и Национальной гвардии. В то же время в Луганской народной республике минувшие сутки прошли без обстрелов.

На южном оперативном направлении обороны ДНР солдаты Киева снова использовали тяжелое вооружение — 18 снарядов выпущено из гаубиц калибром 152 мм и 32 снаряда из гаубиц калибром 122 мм.

В Донецке в результате обстрела тяжело ранен мужчина, загорелось жилое домостроение и автомобиль. В поселке Зайцево вследствие попаданий снарядов и осколков загорелись два дома. В Ясиноватой и Докучаевске повреждения получили два дома. Всего по территории ДНР за сутки выпущено 670 боеприпасов. Кроме того, 3 июля в Зайцево снова горел дом вследствие утреннего обстрела. В Коминтерново обесточена линия электропередач, а Васильевская насосная станция обстреляна из гранатометов.

Фейк с погибшими медиками

В понедельник штаб Операции объединенных сил сообщил, что в результате обстрела якобы санитарного автомобиля ВСУ вблизи поселка Водяное погибли медики из 36-й бригады морской пехоты ВСУ по фамилиям Майборода и Шевченко. Обстрел якобы производился подразделениями Народной милиции ДНР. Однако, по утверждению представителя оборонного ведомства республики Даниила Безсонова, доказательства обстрела были сфальсифицированы украинской стороной.

Как стало известно военным ДНР, для инсценировки фотографий происшествия, киевские силовики использовали неисправный боевой «Хаммер» и одну противотанковую мину. На задействованном автомобиле имеется установка для крепления крупнокалиберного пулемета. Также о нерабочем состоянии машины говорит отсутствие колес и других деталей на фото.

Но самая противоречивая деталь, которая говорит в пользу фальсификации, — это то, что указанные в текстах фамилии морских пехотинцев, растиражированные в украинских СМИ, отсутствуют в официальных списках потерь подразделений ООС. Информация об этом поступила от источника в штабе силовой операции Киева, добавил Безсонов.

Также в информационном сообщении Даниила Безсонова указано, что диверсионная группа из указанного выше подразделения осуществила вылазку на боевые позиции ДНР. Однако вынуждена была отступить, потеряв десять сослуживцев убитыми и ранеными.

Беспилотник ОБСЕ сбит ВСУ

Как рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, военнослужащие 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ получили приказ уничтожить беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ. Накануне БПЛА зафиксировал скрытую украинскими военными гаубицу «Акация», расположенную в запрещенном минскими соглашениями районе. 29 июня контролирующий обстановку беспилотник был сбит из стрелкового оружия.

Боец ВСУ застрелил товарища

О чрезвычайном происшествии в рядах 25-й воздушно-десантной бригады армии Киева, дислоцирующейся в Луганской области, сообщил Филипоненко. В населенном пункте Нижнетеплое рядовой солдат ВСУ, употребляющий наркотики, выстрелил из автомата в сослуживца, который погиб на месте.

Командир данной воинской части, по информации луганчан, скрывает происшествие от вышестоящего руководства. Об этом говорит его приказ об изъятии мобильных телефонов у личного состава бригады и указание медикам не оформлять происшествия как умышленное убийство.