Сирия, 3 июля. Исламисты понесли потери в результате боевых вылетов ВКС РФ в Хаме. Два взрыва произошли на севере провинции Алеппо. Ополченцы «Хашд Аш-Шааби» ликвидировали четырех террористов ИГ1 в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон джихадистам в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на западе Алеппо; вели поиск «спящих ячеек» ИГИЛ1 юго-восточнее Дейр-эз-Зора; обстреливают позиции боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила два взрыва в городах Кабасин и Аль-Баб в северной части Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): уничтожили четырех боевиков ИГ в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Алеппо

На оккупированных боевиками вооруженной оппозиции территориях на севере Алеппо прогремели сразу два взрыва. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), один из них произошел в городе Аль-Баб недалеко от здания мечети. Второе СВУ было установлено на мотоцикле в городе Кабасин, расположенном северо-восточнее Аль-Баба. В результате взрывов погибли два человека, еще не менее 28 гражданских лиц получили ранения. При этом состояние двоих пострадавших является тяжелым. Радикалы «Сирийской свободной армии» (ССА) уже оцепили место трагедии. По предварительным данным, бомбы были заложены радикалами курдских бандгрупп, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем Twitter-канал (MasarPressNet) передает, что сирийские ВВС провели боевые вылеты в западных районах провинции, подконтрольных джихадистам вооруженной оппозиции. Авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по опорным пунктам исламистов в районе города Аль-Бавабия на юго-западе от административного центра провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) арестовали несколько человек в районе поселения Маизила к юго-востоку от Дейр-эз-Зора по подозрению в связях с джихадистами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Причастность задержанных к террористической группировке пока подлежит проверке. На проведение обысков правительственные войска подвигла недавняя вылазка боевиков ИГ у города Аль-Курия, в ходе которой, как стало известно, пострадали несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что радикалы ИГ прибыли со стороны занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает о том, что правительственные подразделения продолжают обстреливать места базирования радикалов на юге Идлиба. Поддержку им оказывают сирийские ВВС, авиаудары которых пришлись по оборонительным сооружениям боевиков в районе населенных пунктов Бабулин, Карса, Маарет-Хурма, Хан-Шейхун, Аль-Хубейт. Кроме того, Twitter-канал (Step_Agency) передает, что силы САР задействовали разведывательный самолет, целью которого станет определение координат военных объектов исламистов. Информация об уроне, нанесенном радикалам, в настоящий момент уточняется.

Провинция Хама

Появились подробности о результатах боевых вылетов ВКС РФ, произошедших накануне в северных районах Хамы. Согласно данным военного источника в сети Telegram (astramilitarum), удары пришлись по опорным пунктам боевиков группировки «Джейш Ан-Нукба», входящей в состав протурецкой коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». По сведениям различных источников, были ликвидированы от 10 до 30 исламистов.

Между тем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по укрепрайонам джихадистов на границах «Большого Идлиба». Как передает Twitter-канал (Step_Agency), обстрелам подверглись позиции радикалов на окраинах населенных пунктов Аль-Машик, Аль-Каркор и Джуб-Сулейман. Никакой информации о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» вновь провели спецоперацию, направленную на поиск и уничтожение подпольных групп «Исламского государства». Во время обследования пустынных областей провинции Ниневия были обнаружены четыре джихадиста террористической группировки. По данным интернет-портала Alghad Press, бойцы Сил народной мобилизации ликвидировали четырех боевиков ИГ в горах к югу от города Таль-Афар. Напомним, несмотря на то, что ИГИЛ утратило все ранее захваченные территории в Ираке, угрозу для стабилизации обстановки в стране все еще представляют так называемые «спящие ячейки» группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)