Зарегистрирован новый источник звука из космоса

Москва, 3 июля. Астрономы обсерватории Оуэнс-Вэлли Калифорнийского технологического института смогли уловить быстрый одиночный радиовсплеск и определить, откуда он поступает. Информацией они поделились на официальном сайте учебного заведения.

Новому звуковому сигналу дали обозначение FRB 190523. Его главной особенностью является то, что он происходит из галактики, похожей на Млечный Путь. Радиовсплеск зафиксирован на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли и продолжался, по мнению исследователей, всего несколько миллисекунд.

Ранее ученые предполагали, что такие сигналы могут поступать только из молодых карликовых галактик, имеющих огромное количество нейронных звезд с сильными магнитными полями. После нового зарегистрированного FRB-радиовсплеска все данные будут пересмотрены.

Отметим, что впервые о поступлении из космоса FRB-радиовсплесков стало известно в 2007 году. Повторный всплеск из карликовой галактики был зафиксирован два года назад, его источник определили как FBR 121102. А последняя космическая вспышка была зарегистрирована 27 июня австралийским Объединением научных исследований CSIRO в Эппинге.